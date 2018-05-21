〈南部〉天熱遊客多 誰說墾丁變「鬼城」？！

2018-05-21

沙灘．比基尼 戲水湧人潮

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島連續多日氣溫飆升到三十度以上，好天氣也吸引戲水人潮南下，日前被網友謠指變「鬼城」的墾丁，上週末從下午至晚間塞滿人潮，本週六「春浪音樂節」登場，「陽光、沙灘、比基尼」，可望正式揭開墾丁觀光旺季。

全台網友近半年流行對「墾丁」落井下石，上週更出現「墾丁真的GG了！週末夜『大街熄燈』變鬼城」的說法，但十九日週六下午到晚上，南灣沙灘及墾丁大街擠得水洩不通，商家忙得不可開交，有遊客拍下照片大笑「這種人潮叫『鬼城』，真是見鬼了！」

「人潮甚至比春吶時還多！」南灣水上活動業者阿泉說，天氣越來越熱，恆春半島是台灣戲水的首選，業者已經整頓好環境準備迎接遊客回來，希望本週末「春浪」帶起夏天旅遊旺季的序曲。

墾丁大街攤商小可表示，週末街上大多是台灣的家庭遊客，對於標價清楚、環境乾淨的大街都有嶄新印象，整體消費力也是農曆年後新高，希望熱絡景象能持續。

春浪26日登場 訂房逾8成

「春浪」目前售票狀況已經超過兩千張以上，墾丁周邊飯店、旅宿大都訂房都超過八成以上，但墾丁外圍區域訂房仍在五成上下徘徊。主辦單位指出，首次在墾丁麥當勞後方遊憩區舉辦，加上吳青峰、吳建豪、頑童、葛仲珊等大咖藝人開唱，預料將為墾丁觀光帶動另一波熱潮，也特別提供兩百張音樂節入場券，透過屏縣府邀請弱勢家庭一同參加。