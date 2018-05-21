〈台北都會〉公宅新策略 忠孝醫院率先適用

2018-05-21

公有建物改建複合使用

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲上任時立下「四年兩萬戶，八年五萬戶」公宅目標，如今第一任期已規劃兩萬戶，並執行一萬兩千戶公宅，但距離五萬戶目標還少三萬。都發局表示，第一任公宅多利用公有地興建，第二任則會考量其他策略，如市府首創「ＥＯＤ」模式，將鄰近的公有建物改建複合立體使用，並舉出忠孝醫院就會是率先適用的區域。另外市府也考慮推動ＴＯＤ（公共運輸導向型開發），也就是強化捷運站周邊發展，釋出最高一．三倍容積獎勵，市府再分回部分容積蓋公宅。

都發局長林洲民解釋，市府首創「ＥＯＤ」概念，其中的Ｅ包含教育、生態、經濟等，是希望將區位鄰近的公有設施如學校、市場、醫院、消防隊等併同盤整，並補充市長已同意由都發局統籌，並准都發局用第二預備金進行可行性評估。

林洲民說，目前尚無法精算出未來可透過ＥＯＤ或ＴＯＤ分回多少公宅，但認為可達到五萬戶目標，強調市府仍會持續與中央磋商國有地釋出軍事用地及國營事業用地的可能性。

都發局總工程司邵秀珮進一步舉例，像是南港區聯合醫院忠孝院區因是海砂屋須改建，而醫院周邊還有同德派出所、成德停車場、成德市場及龍華民眾閱覽室等，就是適合推動ＥＯＤ的區域。

她認為，若成德停車場平面化，停車位會太少，但若能在所有公有設施底下做地下停車場，容量就會大增，而部分設施也可與醫院共構，騰出來土地就可蓋公宅；若公有設施都維持在原址，也可提高容積率，讓高樓層興建公宅。

另外，市府也欲結合推動的「TOD40+」政策，讓捷運站周邊一定範圍內的建物改建時最高享有一．三容獎，市府可將至少一半的容積歸公蓋公宅。