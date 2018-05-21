〈台北都會〉大眾運輸免費 牌照稅找錢

2018-05-21

空氣是無價 推動綠化永續城市

記者陳曉宜、郭安家、蕭婷方、沈佩瑤／專訪

社民黨台北市長參選人范雲接受本報專訪，曾任北市府公民參與委員，她質疑台北市長柯文哲缺乏政治意志推動公民參與，明明是i-Voting通過的好案子，科長卻說「上面不會通過」；而她也大膽提出免費大眾運輸政策、利誘機車族使用。記者疑問可執行嗎？范認為，是政治意志的問題，至於財源則可透過牌照稅、與中央協調稅分配。

市府公民參與政策 外界打不及格

對於柯文哲主張使用者付費，范雲則批評，不符合社會民主概念，難道原住民就無山路可走？經濟不佳者往往住城市邊緣，要付出更多通勤代價。

范雲主張規劃乾淨、無污染且全面免費的大眾運輸，減少私人交通工具，並推動綠化永續城市。

她說，聽起來不可思議，但是巴黎市長安娜．伊達戈已經在做研究，德國也宣布五城市今年開始作；空氣是無價，該政見可解決空氣污染、交通擁擠，有助社會正義及沒有資源的年輕人，如通行成本降低，民眾更願意在城市消費。

范雲也表示，柯文哲的公民參與政策，外界感覺沒成果、不及格，如拿出更多資源、心力，結果不是僅只目前這樣；她舉例，市府沒理由拒絕i-Voting通過的好案子，但日前通過增加特殊教育陪伴員時數，教育局科長卻說「上面不會通過」，她回說「可以找柯市長罵人嗎？」如此耗費三小時溝通，雖然科長最後讓步，但她難以向家長解釋這是公民參與。

范雲嘆，「一個科長就可拒絕我們，你如何讓花那多心力、每次帶特殊教育兒童一起開會家長、提案人，相信真的有誠意做好公民參與」；公民參與是重要民主工程，但不是免費，需投入成本，一個單位是否有六、七人投入，不同局處是否感受到要做？范數度強調，公參還需要「政治意志」。

此外，她也不滿北市府開放資料政策，質疑是選擇性開放，並非全面；例如上網搜尋成功市場改建會議紀錄，發現無出席者名單，無法得知多少人參加，令人懷疑大家不知道該資訊。

范雲說，市長選舉焦點一直是民進黨禮不禮讓台北市長柯文哲，少了國家首都願景；應想廿年後的台北，而不是直接討論下一場選戰。面對公共托育、人口快速老化問題，台北時間不夠，目前解方也不夠好，更嚴重是政治人物缺政治意志。