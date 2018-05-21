〈台北都會〉《台北市長選將系列報導4》范雲批柯價值不一致 第三勢力失望

2018-05-21

記者陳曉宜、郭安家、蕭婷方、沈佩瑤／專訪

指柯國家主權價值不清晰

社民黨台北市長參選人范雲接受本報專訪，談到四年前台北市長柯文哲也坐在立法院聲援太陽花學運，獲綠色、白色支持，如今柯的國家主權價值卻不清晰；「很難想像國家首都市長要犧牲主權爭取外交機會，我無法接受。」柯市府很多價值並非清晰一致，而土地正義、同志教材等政策令第三勢力非常失望。

第三勢力不是統獨游移擺盪

范雲說，大家常說柯文哲是第三勢力、社民黨也是，年輕人長期對舊政治不耐煩，喜歡柯有話直說風格；柯也被期待守護台灣主權。但她疑問，「台灣社會需要的第三勢力應該不是藍加綠除以二，也不是統獨游移擺盪」、「理念價值不清晰矛盾，統獨間有模糊地帶，並非台灣需要的第三勢力。」

很難想像市長犧牲主權爭取外交

范雲說，今天台商、一般民眾說「兩岸一家親」，那要做生意、講話可不負政治責任，情有可原，可是台北市長講就不是這麼妥當，因對岸從未放棄用飛彈、武力對台灣；政治工作者無法迴避主權議題、也會避免「兩岸一家親」，但柯文哲說了，還於「綠色和平」廣播電台「技術性道歉」，讓大家覺得堅持不夠徹底，其價值不夠清晰。

可透過民間學術等進行兩岸交流

對於柯文哲解釋「兩岸一家親」是為了與中國交往，范雲表示，國家首都與兩岸議題，前提是一定要跟中央一致、遵守國家法令，過去藍綠對外不一致，讓台灣在外交上反而扣分，主權上應該要方向清晰；「很難想像國家首都市長要犧牲主權爭取外交機會，我無法接受。」她認為北市仍可透過公民社會、ＮＧＯ、民間學術等進行兩岸交流。

范雲認為，有七十％民眾重視台灣主權守護，民主本土與主權價值已不需辯論，要辯論如何成為更好國家，站在財團抑或青年小市民弱勢者這邊？是讓有錢人住得起台北，還是不同身分者可平等過好生活？因民主化過程中讓大量金錢影響民主方向，還有環境代價、勞動者低薪等問題。而民進黨過去主張民主本土，社民黨則主張進步本土。

范雲指出，二○一四年選戰公民團體多期待柯文哲改革、出力幫忙，但如今柯很多價值並非一致清晰，且團隊自我矛盾，如蓋公共住宅、又對建商及豪宅降稅；公共幼托比例應達七十％，但柯只做到廿一％公托，與標舉理想落差很大。此外，柯選前說支持性平，但對於同志教材，教育局倒退失守，由家長決定，「賴市長在台南都做得比他（柯）好。」

談到柯市府走了廿多位局處首長，范雲也認為，可見該團隊不是願景的組合，「領導者不是需要自己最厲害聰明，而是方向清晰，讓一起工作者知道方向。」

范雲小檔案

出生：1968年7月9日

學歷：

國立台灣大學社會學學士、碩士

美國耶魯大學社會學博士

經歷：

台大學生報發行人

野百合學運總指揮

中研院社會所助研究員

婦女新知基金會董事長

中華民國無任所大使

現職：

台灣大學社會系副教授

社民黨召集人

婚姻：未婚、無子女