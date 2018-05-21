〈台北都會〉風神、雷神震天 新北鼓藝節登場

2018-05-21

前太陽馬戲團首席 空中旋轉而下

〔記者邱書昱／新北報導〕舉辦十二年的新北市國際鼓藝節「匯擊世界級的精彩」，昨天晚上在新莊體育場陽光草坪開幕，邀請前太陽馬戲團首席舞者張逸軍，從十五公尺的空中以七百廿度的自體旋轉而下，再擊響雷霆戰鼓上八個方向的鼓，為活動震撼揭幕。

今年的國際鼓藝節結合唐宋時期的「茶鼓文化」，以及新莊寺廟的製鼓技藝，展演主軸是「夏．冰茶鼓藝交響樂」，現場提供民眾飲用冰茶、聆聽鼓聲，重頭戲是張逸軍與極鼓擊團長張家齊分別化身雷神、風神，搭配精心打造的「雷霆戰鼓─四爪八鼓高空懸吊」，伴隨著神秘感的「尺八」樂器吹奏。

活動現場邀請八里區米倉國小八里坌擊樂團演出，小小鼓者的力道卻相當有勁，以及斯里蘭卡的創新先驅Thuryaa womens’ drums ensemble，融合斯里蘭卡三大傳統樂器及現代的爵士鼓。

鼓藝深耕在地 廿八支團隊表演

昨天超過三千人在夏日露天劇場聆聽震撼鼓聲，市府文化局表示，廿七日在新店碧潭東岸廣場有「黃瑞豐流行爵士樂團」、「天鼓擊樂團」、韓國傳統四物鼓團隊「HATA」演出；六月二日在三峽祖師廟廣場、九日在八里左岸公園、十日在金山慈護宮廣場的微型巡演，匯集台灣、保加利亞、斯里蘭卡、俄羅斯、日本、韓國共廿八支團隊表演，將鼓藝文化深耕在地。