〈北部〉〈國中會考第二天〉違規戴智慧手環 考生被記點

2018-05-21

成績單6月8日寄發 開放網路查詢

〔記者花孟璟、張議晨／綜合報導〕一○七年國中教育會考昨中午考完最後一節英文，考生走出考場大呼「我自由啦」！考生普遍認為試題偏易，多為基本觀念及熟悉程度；考生對英文題目的評語普遍是「文法不難，但單字很多」、英聽「特效聲音很多」，考生說，可能本意是要幫助大家進入題境，但感覺有些多餘。第二天仍有八件違規，宜蘭縣教育處指出，會考成績單將於六月八日統一寄發，並開放網路查詢。

花蓮考區共三千三百七十九人考試，昨天第一節自然科缺考五十人、英文缺考四十三人、英聽缺考四十五人，二天的平均缺考率一點一六％。花蓮考區試務主辦學校國立花蓮高中表示，昨天共有二名考生違規，都是在英文科，其中一人是提前翻閱試題本、另一人則是考試到一半，放在考場後方書包內的手機發出聲響，二人依規定都被記點。

宜蘭考區考生有四九四九人，主辦試務的羅東高中表示，昨天自然科缺考六十一人、英文閱讀缺考六十人、英聽缺考七十九人，有五件違規分別是三件提早翻閱試卷、一件在試題本畫畫、一件戴智慧手環，各被記兩點。

慧燈中學學生陳彥尹說，去年的會考被認為試題是歷年最簡單，原以為今年難度會提高，但與去年考題相比，今年仍相對簡單。凱旋國中學生黃允謙則說，英文閱讀新增類似段落大意題型，需要花較多時間思考，英聽則較為簡單，至於自然比學校模擬考簡單許多。

英聽音效多 考生：單字多

花蓮國風國中考生賴昱宏說，今年英聽「特效音」很多，有火車經過的聲音、撞擊聲、找零錢的聲音，譬如有一題考「搭錯車」，題目一開始卻是先聽到「喀拉喀拉、喀拉喀拉」的聲音，直到整個題目唸完才知道原來是火車通過的聲音。

考生黃筱晴說，英文科有一題探討原住民捕鯨、商業捕鯨的題目很不錯。她也說，英聽相對算不難，只是單字多、文章比較長，但文法簡單，對一般考生可能會覺得比較難。

考生李雙說，這次英文題目「題組」有三、四組，題目都很長，有一題比較特別，還把「購物網站」的圖片放上來，考網路購物買衣服的流程，整個感覺很生活化。