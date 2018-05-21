〈北部〉校舍不足 華德福盼建第二校區

2018-05-21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣慈心華德福教育實驗高中校舍不足，縣府提出「總量管制」要求，一至九年級總班級數限制在卅二班以內。學校估計，若要符合卅二班規模，一○八學（明）年度小一須減少一班，入學窄門更顯狹窄，盼縣府儘速提出第二校區規劃，解決燃眉之急；縣府表示，正在尋覓校地中。

慈心華德福高中創立迄今十九年，是十二年一貫的「公辦民營」實驗學校。華德福冬山校區一至四年級各四班、五至八年級各三班、九年級兩班、十至十二年級各一班；一至八年級校區在冬山鄉，九至十二年級則借用蘇澳國中教室，兩校區學生總數約九百人，並有近三百人排隊等候入學。

華德福創校時每年級僅規劃兩班，因辦學受到肯定，許多家長遷籍至校區，要讓孩子入學；後來小一擴增至四班，校舍陷入不足。校長郭朝清說，今年雖獲政府補助經費，在冬山校區新建八間教室，但與需求仍有很大差距。

華德福原於冬山設校，校舍空間以廿四班作規模，但現在總班級數已達三十三班，被迫向蘇澳國中借教室使用。為解決硬體設施不足，縣府與學校討論提出「總量管制」，一至九年級總班級數要控制在卅二班以內（目前三十班）；依據這項要求，今年小一新生還可招四班，但明年須減至三班形同減班。

郭朝清說，若以一個年級四班計算，要落實十二年一貫至少要四十八個，這還不含其他專科教室，籌建「第二校區」有急迫性。縣府教育處長陳正華說，總量管制是為顧及學生權益，縣府及國教署已補助二千四百萬經費，讓學校新建八間教室，至於第二校區正在尋覓中。