〈北部〉學生數未達併停 教師工會：破壞法制

2018-05-21

教育處：教審會作最後決定

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府將停辦興中國中，縣教師工會認為嚴重破壞教育法制、恣意停辦學校，必須嚴厲譴責。縣府教育處長陳正華說，這只是個「啟動」，未來會依程序收集相關資料與意見，送宜縣教審會作最後決定，對於各界批評虛心接受。

教師工會指出，依據國中小學合併或停辦準則，學生總數須少於五十人，興中現有學生數一百四十人，未達合併或停辦評估，如果連興中都停辦，是否意味會有更多學校走上合併停辦之路？

工會表示，縣府以「興中國中每位學生教育成本過高」為主要停辦因素，但參酌合併或停（併停）辦準則，教育成本並不在評估項目，縣府將非法定項目納入併停判斷，顯有違誤。

工會抨擊縣府違反程序正義，依據「併停」規定，若學校真有合併、停辦或轉型需要，應於每年十月底提報評估計畫，籌組專案評估小組，擬具相關方案於隔年三月前交由教審會決議，縣府卻「先射箭、再畫靶」架空學校發展，侵害教審會職權。

縣府教育處指出，「併、停準則」內容是，各校區學生人數不滿五十人者，學校應提送自評報告及評估指標試算，優先評估轉型方案等，這是參考要件之一，並不是必要條件，整合教育資源也是併停目的之一，當然有教育成本考量。

教育處長陳正華說，現在只是啟動階段，縣府會依程序組專案小組，辦理公聽會、說明會，收集資料再送教審會審議，沒有違反程序與侵害職權問題，對於各界批評，他尊重也虛心接受不同意見。