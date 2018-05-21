〈北部〉教育成本高 宜縣興中國中擬明年停辦

2018-05-21

家長與師生反彈 要求踩剎車

〔記者張議晨／宜蘭報導〕不敵少子化衝擊，宜蘭縣政府擬在明年七月停辦五結興中國中，引起家長、師生譁然，還傳出停辦後校舍，擬交給慈心華德福教育實驗高中使用。縣府教育處澄清，停辦是學生流失與教育成本考量，與華德福無關，未來作何使用，各選項都可討論；慈心華德福則不願表示意見。

縣府：符合合併或停辦要件

興中國中有四十七年歷史，縣府因應少子化，展開教育資源整合，評估國中合併或停辦要件為︰該鄉鎮市有兩所以上國中、學校班級數九班以下、學生每年教育成本偏高，達每人平均廿五萬元以上、 學校學區與鄰近學校距離不超過五公里內，縣府依前述要件設定分析僅興中符合。

縣府表示，興中學生數流失嚴重，九十七學年度有九班二一五人，今年僅剩六班一四○人，學生數減幅三十四％，且仍有下降趨勢，另該校每位學生教育成本廿五萬二千元，遠高於全縣平均值十五萬，列全縣高教育成本學校群。

校長坦言不清楚 縣府今開說明會

停辦消息傳出，引起家長與師生反彈，要求縣府「踩剎車」；興中校長楊乃光坦言，原以為只是與他校整併，後來卻變「停辦」，確實引起質疑，不過詳細原因他並不清楚。縣府教育處長陳正華說，今天下午四點半會到學校召開說明會，解釋相關配套，學生、教職員權利絕對放在第一位。

傳教室供華德福使用 縣府：再討論

興中可容納十五個班級，外傳停辦後，教室將交給校舍長期不足，學區學生爆量卻擠不進校門的慈心華德福使用與管理；興中教職員也說：「確實有此說法，但不清楚細節。」

「興中停辦絕不是為了華德福！」縣府教育處長陳正華強調，未來興中怎麼用都還要再討論，例如撥給ＮＧＯ、長照機構或作其他用途，各種選項都會列入討論，但都要經審慎評估。華德福僅說：「不接受採訪」，不願回應。