〈北部〉百年舊豐富火車站 苗縣議員促保留

2018-05-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕隨著台鐵苗栗縣新豐富火車站落成啟用後，舊火車站已功成身退，苗栗縣議員劉順松表示，舊站走過百年歷史，多少有懷舊風，擔心被拆掉，希望苗栗縣政府予以保留。苗栗縣府工商處長黃智群指出，目前該地點為道路用地，可以透過都市計畫變更，結合周邊綠地道路用地共一千二百多坪，規劃作為社區型公園。

劉順松在苗栗縣議會總質詢時指出，位在後龍鎮的舊豐富火車站已有百年歷史，歷經多次改建才有如今風貌，周邊腹地大，因新站落成後已廢站不用，不少老豐富人希望站體大廳就地保留，也讓記憶永存。

苗栗縣府工商處長黃智群指出，針對舊豐富站建議空間保留再利用，目前該地點為道路用地，可以透過都市計畫變更，結合周邊道路用地和前後兩塊綠地共一千二百多坪，規劃作為社區型公園。

黃智群指出，目前高鐵特定區都市計畫通盤檢討案正在內政部都市計畫委員會審議階段，苗縣府會在配合有具體可行的管理及財務計畫下，提案向內政部建議變更。

地方耆老說，後龍鎮舊豐富火車站西元一九○三年設站，原名為「後龍驛」，隔了十七年又改稱「後壠驛」，西元一九二二年海線通車，多了現為後龍火車站的「後龍驛」，因為撞名則再改稱為「北勢驛」，苗栗以南還有「南勢驛」。因「北勢」閩南語音近「縛死」，念起來不吉利，一九六七年「北勢驛」再度改名為「豐富站」迄今，不僅迎合在地里名，也象徵後龍鎮物產最富饒之處。