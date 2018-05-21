〈北部〉農博生態池公園 植物多元翠鳥頻到訪

2018-05-21

〔記者李容萍／新屋報導〕桃園農業博覽會十三日閉幕，除了靜態展延至六月三日，農博園區內有一處面積二公頃的生態池公園全年開放，該處草地平順又厚又軟，水生植物正展現最棒的景觀，沿水岸草坡的梭魚草更盛開著紫色花海，知道此處的民眾不多，堪稱是農博秘境；在太陽較小的時候，生態池公園不僅適合席地而坐野餐，大面積的草地也適合讓寵物在此奔跑，共度歡樂的午後時光。

農博生態池公園位於農博園區最北端，介於光電埤塘、快樂牧場間，去年農博試營運已先完成雛形展出，但是水生植物較少，主要先做池體和跨橋，今年市府工務局投入一千五百萬元將生態水池升級，加入豐富的水生植物和高品質草皮養護。

生態池的水源來自光電埤塘，工務局引取埤塘水源建造大小二個生態池，擴大了埤塘水資源效益，且埤塘池底為桃園台地特有的紅土，使水池更具生態性。

工務局景觀暨防災科長高必嫻表示，生態池內的水生植物達廿種，依季節不同呈現不同主題花色，春天主題是鳶尾，夏天、秋天是蓮花，冬天會有滿池紅色的滿江紅。除了季節變換的主題花色，池內還有一度瀕臨絕種的台灣萍蓬草，可入菜的黃花藺，以及紫花耀眼的梭魚草等，全年都有不同的面貌可欣賞，由於生態多樣，也吸引各種鳥類到訪，顏色鮮豔的翠鳥更是生態池常客。