〈中部〉巧聖仙師文化祭 閩客獅頭工藝展

2018-05-21

〔記者歐素美／台中報導〕巧聖仙師文化祭昨登場，客委會邀請張信裕、張鳳奇、魏泰瑞及林銘通等四位木藝大師現場創作，並有「閩客大匯獅」展覽，各式獅頭工藝吸引民眾參觀，還有武藝等表演，吸引大批民眾到場，相當熱鬧。

巧聖仙師文化祭除邀請木藝大師張信裕、張鳳奇、魏泰瑞及林銘通，現場表演雕刻獅頭、魯班公、傳統櫥櫃椎接工法及竹編外，並特別舉辦「閩客大匯獅」展覽，呈現台灣與客家獅的不同。

客委會表示，台灣獅有開口獅及閉口獅兩種，客家獅屬於開口獅，獅頭在過去具有神明之力，每個獅頭都是師傅手工獨一無二的工藝彩繪作品，市府希望藉此保存傳統民俗活動的文化風貌及推廣技職教育精神，讓民眾享受文化饗宴，同時也宣揚魯班公「聰穎、勤奮、誠信、創新」的文化精神。

副市長林陵三及行政院客委會副主委楊長鎮，昨在客委會主委劉宏基陪同下，參觀展出的獅頭及木藝大師現場表演，林陵三及楊長鎮並象徵性在魯班公及獅頭雕刻中開鑿。

楊長鎮表示，巧聖仙師文化祭已由客委會列入全國客庄十大節慶，全台客家聚落都有巧聖仙師公廟，但以巧聖仙師做為核心公廟的非常少見，東勢以工藝立鎮，這種「動手去做、認真去做」的工匠精神，是台灣目前很重要的一個文化，希望客家人重視工匠的文化能成為台灣經濟發展的一個基礎。