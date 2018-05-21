〈中部〉花博種大安水蓑衣 重現原生之美

2018-05-21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博豐原葫蘆墩園區植栽工程預計七月完成，軟埤仔溪植栽結合原始地形，種植近百種超過廿三萬株多年生灌木花卉，第五區更有多種特色植物，其中大安水蓑衣最能代表台中植栽花卉，希望重現台灣原生植物生態之美。

水利局說，軟埤仔溪第五區土建工程已完工，植栽工程去年九月即配合土建工程進度展開種植，結合原始地形，種植近百種超過廿三萬株的多年生灌木花卉，新植喬木均採用台灣原生種，步道搭配不同灌木、花卉讓公園呈現四季都有花團錦簇的視覺效果。

軟埤仔溪第五區還有多種特色植物，如大安水蓑衣、錫葉藤、台灣野百合及廿七種蜜源植物等，欲吸引蝴蝶與蜜蜂重回水岸，展現「以樹木養境、以植栽美心」的植栽精神。

水利局表示，大安水蓑衣於一九一七年由日本植物學家島田彌市在中部發現，在農業時代原屬強勢物種，遍布台中海岸，然而隨著棲地因為海堤等人為設施逐漸被破壞而珍稀，去年正是它被發現的第一百年，因此興起在葫蘆墩園區種植水蓑衣的想法。

仿照原生地 沿湖邊周圍種植

為了種植水蓑衣，水利局特別更改園區植物的規劃，且由於大安水蓑衣屬於挺水型的水生植物，因此將水蓑衣沿著湖邊周圍種植，讓其可以親近湖水以仿照原生地，水利局去年十一月開始種，目前生長狀況良好，珍稀的台灣原生種將隨花博躍上國際舞台。

最能代表台中的植栽花卉之一

水利局長周廷彰說，大安水蓑衣目前僅分布於台中的大安區、清水區及龍井區，因此，大安水蓑衣是最能代表台中的植栽花卉之一，每年九月至隔年二月開花，花博開展時將再現水岸，讓民眾重新認識台灣原生植物生態之美。

水利局指出，蜜源植物挑選以公園內喬木做為食草蝴蝶所喜愛的種類為主，並保存現有喬木來延續生態完整性，湖面南北兩側的蜜源植物將延續東西向，形成湖岸花海的景觀地毯視覺感受。