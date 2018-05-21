〈中部〉仁愛力行產業道鋪水泥板 盼通過雨季考驗

2018-05-21

5千萬整修 鋪板逾1.5公里

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉投八十九縣道（力行產業道路），每到雨季災害路段經常崩塌中斷或泥濘難行，成為全國最爛道路，縣府近年投入五千多萬進行整修，尤其在五處地滑路段鋪設一千五百多塊預鑄混凝土板，總長逾一．五公里，希望路面不再泥濘與容易修復，成效如何，就等今年雨季老天爺來「驗收」。

縣長林明溱則是利用週休假日前往會勘通車狀況，認為採用預鑄混凝土板好處是若一小段路基沖壞了，只要抬起水泥板，修好路基再放回，不用再整段路重修鋪平，水泥板也可重複使用，省錢又有效率，讓居民不擔心行車安全與農產運輸問題，林明溱還計劃將這項創新工程向行政院公共委員會爭取工程創新獎。

仁愛鄉力行產業道路全長五十三公里，為發祥、力行、翠華村等八個偏遠部落重要聯外道路，因沿線地質破碎與連年天災，有多處大型崩塌路段，又以力行至翠華村的路況最險惡，每到雨季，輕則泥濘不堪，重則交通中斷，連下午後雷陣雨路就不通，讓民眾有家歸不得，進出只能繞遠路，從台八線經梨山接台十四甲線合歡山，路程多出二、三個小時。

縣府去年自籌三千萬元，進行全線路面坑洞填補，再向中央爭取二千三百萬元，改善力行至翠巒部落五處地滑路段的路面，為克服雨季期間路面泥濘問題，路面鋪設每塊長一公尺、寬四公尺的預鑄混凝土板，每塊銜接成堅固的水泥路面，總計使用一五六五塊預鑄混凝土板，總長度約一．五公里。

易崩塌段用貨櫃穩固路基

至於崩塌最嚴重的指標十四．五公里翠巒路段，縣府工務處也參考公路總局在台廿一線新中橫公路災害路段使用貨櫃加勁工法，先用十五個貨櫃穩固路基，下方埋設水泥涵管疏通水路，上方路面再舖設預鑄水泥板，工程經費五百多萬，總計三大工程都在今年初完工。

不過，還是有民眾不放心，今年梅雨季還沒到，緊接著還有颱風季節，這些工程能否「挺得住」，就等老天爺來把關。