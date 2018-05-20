〈南部〉桂子山老黃槿樹 護樹團體盼列珍貴樹木

2018-05-20

被修剪成好幾節 令人心疼

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於水交社文化園區桂子山山腰邊有棵黃槿樹，是台南舊城周邊罕見的高大黃槿樹，但被修剪成好幾節「曝在烈日下」，讓護樹團體看得好心疼，呼籲市府將黃槿樹列為珍貴老樹。

市府：風災傾倒修剪 非破壞

工務局解釋，這棵黃槿樹位於桂子山西北側，之前颱風傾倒，四月中旬整理桂子山時，該樹原就倒伏在地，但因地上有些殘枝，為避免日後有人上山被樹枝絆倒，稍作修剪及整理附在上面的藤蔓，而後露出原本倒伏態樣，並非刻意破壞；且整理修剪桂子山時，亦請台南社大專業老師指導，皆以保護生態環境職責謹慎處理。

護樹團體指出，黃槿樹近地處主幹樹圍兩百七十三公分，需兩人環抱，若是再高一點分岔量總和，應該就超過三百五十公分，很少有這麼大棵的黃槿；且位在水交社文化園區內，建議將它列入珍貴樹木，才不會因景觀整理，把綠油油大樹切成光禿禿。

農業局允評估是否列珍貴老樹

護樹團體表示，黃槿樹本來就會順風勢鋪蓋在大地上，枝條本來就會歪七扭八，這是樹的特性，也是舊城區別處看不到的。這裡以前是軍方通訊班的哨所，大樹覆蓋有其當年軍事遮蔽功能，「這不也該是水交社文化園區該呈現的文化內涵」，且桂子山留存許多原生植物，大黃槿樹為指標之一（早期用其葉包粿，又俗稱「粿仔樹」）。對此，農業局表示，將請樹保委員會勘評估是否列入珍貴老樹。

文化局允保留桂子山風貌

另外，護樹團體也強調，桂子山不該被視為一般公園造景開發，為妥善維護景觀，不要當作一般市區公園理平，應保留桂子山原小山丘地理風貌，見證府城歷史。

文化局表示，桂子山有白蟻危害問題，但其小山丘風貌值得保留，不可能將它理平，雖然目前禁止進入，將會同相關單位評估，適度對外開放成為休憩景點。