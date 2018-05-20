〈南部〉國中會考首日 台南考區到考率逾9成9

2018-05-20

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕一○七年國中會考昨日第一天登場，南市有一萬七千六百名考生，分別在十三區、十七個考場應試，整體平均到考率為九十九．六九％，共有十三起違規事件。對於少數未到考學生，教育局指出，可能多已透過其他管道入學。

1萬7千多名考生應考 13起違規

十三起違規事件分別是提前或逾時作答六件、電子錶應解除響鈴功能而未解除兩件、嚼口香糖兩件、攜出試題本兩件、攜帶非應試用品一件。

教育局表示，依照國中教育會考試務工作標準作業程序，違規事件先由試場監試委員就現場情況做認定，經考區試務會討論後，再送全國試務會召開違規處理小組會議確定。

教育局：違規事件 將依規定處理

教育局表示，違規事件若查證屬實，將依照國中會考違反試場規則處理方式，依情節輕重記點、不計列等級或取消考試資格。

昨日天氣炎熱，學校考場提供冷氣休息區之外，陪考家長各使涼招，在樹蔭下搧風看書、滑手機，更有民眾自備小風扇或泡茶道具，「有備而來」打發「暑烤」時間。

進香團配合改期或無噪音活動

市府團隊包含民政局、區公所、警察局、消防局及環保局共出動一百一十二人，在各考區成立聯合稽查小組，提前至考場周圍設立警示牌，請路過民眾降低音量。聯合小組亦機動巡視考場四周，隨時注意可能有的廟會活動或吵雜聲音，一有緊急狀況可立刻處理，因事前宣導發揮作用，香科進香團改期或同意配合無噪音宗教活動，也讓家長相當稱讚。

避免噪音 歸仁陸軍輕航基地停訓

其中，歸仁公所還結合警分局、消防隊等單位成立噪音稽查小組，走動巡視，以確保周圍寧靜，讓學子不受干擾；另外，設在歸仁區的陸軍輕航基地，也配合國中會考，在這次的週休假日不安排飛行訓練與勤務，以避免直升機起降的噪音干擾，都展現維護考場寧靜，讓學子安心考試的決心。