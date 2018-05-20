〈南部〉消防英雄林尉熙 返岡山故鄉長眠

2018-05-20

〔記者黃建華／高雄報導〕因搶救桃園市敬鵬工業平鎮廠大火不幸英勇殉職的消防員林尉熙，終於落葉歸根，長眠故鄉岡山的吉園大吉座靈骨塔。

消防員林尉熙為高雄岡山在地子弟，十七日早上桃園市小巨蛋打火英雄追思會後，由家人護送骨灰搭乘高鐵返鄉，落葉歸根岡山區吉園大吉座，長輩表示「未來想乖孫的時候，就可以去看看。」

林尉熙得年二十二歲，一家三代都是消防人，熱心服務擔任義消及婦宣工作，受家人耳濡目染，在高中畢業後報考消防員，並於警專結業後分發桃園市服務。火災當時，林尉熙原本最有機會逃生，為了幫助大家脫困，最後也缺氧昏迷，經急救數天後，仍於五月六日宣告不治。

由於林尉熙生前曾簽署器官捐贈同意書，由院方進行器捐移植手術，遺愛人間。高雄市政府消防局、高雄市義勇消防總隊數百人於十七日於台南高鐵站外，陪伴林尉熙英雄骨灰罈，共同護送前往岡山大吉座靈骨塔。

高雄市代理市長許立明與議長康裕成、消防局局長陳虹龍、民政局局長張乃千、高雄市義勇消防總隊總隊長陳義永前往上香致敬，在消防、義消、婦女防火宣導隊等志工團體共六百餘人陪伴下，在岡山大吉座完成安座儀式。

第五大隊李瑭軒副中隊長表示，高雄岡山吉發企業董事長、同時也是「可寧衛」公司董事長的楊慶祥，有感林尉熙冒著生命危險搶救人命、無私奉獻的精神，無償致贈靈骨塔位，達成家人心願，讓林尉熙能在家鄉長眠。