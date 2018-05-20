〈南部〉改善餐飲業空污 大型餐廳已列管

2018-05-20

環署擬草案 市府已先列管

〔記者蔡清華／高雄報導〕環保署五月十七日預告「餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法草案」，預計將於年底擴大列管全國餐飲業，高雄市早在去年五月一日已提前施行，針對大型燒烤、油炸料理店，所產生的油煙味加強管制，每年削減PM2.5約七．四噸。

違反規定 最高5萬元罰款

高市環保局指出，餐飲業油煙中含有細小微粒，亦為細懸浮微粒PM2.5的來源之一，為改善高雄市餐飲業所產生之空氣污染物及異味，去年已訂定管理辦法，要求高雄市座位數達三百個以上或作業面積達一千平方公尺以上的餐廳，應設置集排氣系統及空氣污染物防制設施，並維持設施正常操作，業者若違反規定，未限期改善者，得處五千至五萬元罰鍰。

高市116家業者 逾97%符合規定

管理辦法公告以來，統計至今年四月底止，在列管的一一六家業者中，其空氣污染防制設備設置法規符合度由公告前的七十．一％提升至九十七．四％，共有卅一家業者依規定增設各項空氣污染防制設備，其中包含著名的高雄圓山飯店、麗尊酒店、頤品大飯店、極鮮火鍋澄清店等。

比較環保署「餐飲業空氣污染物防制設施管理辦法草案」與「高雄市一定規模餐飲業空氣污染防制設施設置管理辦法」，可發現均為改善餐飲業油煙污染及減少民眾陳情。

高市主要針對大型餐飲業者進行管制，且在防制設備之設置上亦有更嚴格規範，環保局後續也將依照環保署餐飲業管理辦法要求，擴大列管對象，全面改善餐飲油煙污染。