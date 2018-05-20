〈南部〉兩年增30萬平方公尺綠屋頂 市府續補助

2018-05-20

辦學長見面會 成功案例分享

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局推動綠屋頂計畫，兩年內在水泥叢林中共增加了卅萬平方公尺綠色空間，面積超過七百個籃球場，工務局今年續辦補助，並將舉辦「學長見面會」、邀成功案例分享綠色經驗。

鑑於南部晴天多、以及水泥建築叢林衍生的熱島效應，高市工務局近幾年努力推動太陽能、綠屋頂等空間再利用方案，前年才啟動的綠屋頂計畫因為貼近生活，也更受到民眾注意，連續兩年補助方案都引起熱烈回響。

工務局建管處說明，因為生態環保趨勢，許多新建案逐漸規劃綠屋頂，市府會針對既有建築推出綠化補助計畫，符合規定建案佔全市舊建築九十八％，希望讓既有建築也能跟上趨勢、提升整體品質。

建管處指出，補助對象分為一般建物、公共建物、公寓大廈建物等三種，最多可補助建物屋頂綠化改善工程費四十九％，個案最高補助分別為十萬、五十萬、八十萬元。

建管處統計，前兩年累計為市區增加了卅萬平方公尺綠色空間，面積超過七百個籃球場，換算約等於十五個大安森林公園一年總吸碳量。

各類別申請案中，一般建物因面積較小、比例較多，公寓大廈因為需要經住戶多數同意、程序上較繁複，數量相對較少；部分住戶選擇在屋頂栽植花卉、甚至種植蔬果，享受屬於自己的綠色地帶。

公共建築則規劃內容豐富，例如新光國小的空中蝴蝶園、前金國中的音悅農園、高醫大的空中藥食園等，都讓綠屋頂計畫再升級。

申請期限至6月15日止

建管處表示，申請期限從即日起到六月十五日止，五月廿七日將在鳳山區大東文化藝術中心舉辦學長見面會，邀請已成功申辦住戶分享經驗，詳情可至官網http://build.kcg.gov.tw/活動快報查詢。