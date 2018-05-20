〈南部〉台東垃圾場悶燒一晝夜 預估今撲滅

2018-05-20

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市建農垃圾掩埋場臨時堆放區從十八日下午一時許燃起大火，消防人員持續滅火超過二十四小時，昨天內部仍嚴重悶燒，台東縣消防局動用重機具及五輛水箱、水庫消防車，邊開挖邊灌水，預估最快要到今天才能將火勢撲滅。

前年尼伯特風災造成台東市區許多荖葉園黑網棚架傾倒，產生約三萬噸的黑網、塑管等廢棄物，堆置在建農掩埋場臨時堆放區迄今，十八日疑因內部沼氣引發大火，濃煙在數公里外都能看見，消防人員利用挖土機挖出防火線，直到傍晚雖控制住火勢，內部悶燒仍嚴重。

縣消防局表示，消防局動用鄰近消防人員、義消，每四小時換一批人力，現場則是一輛水箱車、四輛水庫車，再搭配縣環保局、台東市公所支援的兩輛挖土機，以邊挖邊灌水的方式接力滅火，但臨時堆放區下方大量廢棄物，直到昨天傍晚掩埋場周邊仍是濃煙密布，由於悶燒情況無法有效控制，今天計畫嘗試掩埋方式，盼盡速撲滅。

緊鄰掩埋場的建農地區居民聞了一天一夜的惡臭、濃煙，直呼受不了，躲進屋內開冷氣，全天戴著口罩，還是聞得到，擔心小朋友氣管受不了，只好趁假日到親戚家暫住，希望這場火快撲滅。

台東縣環保局長謝清泉說，昨天現場只剩悶燒及大量白煙，推斷是沼氣加上連日高溫而引起火勢，燃燒區域以尼伯特風災產生的廢棄物為主，雖緊鄰活化掩埋場挖出的廢塑料區，但廢塑料紮實、內部沒多餘空氣，並不助燃，目前以盡速撲滅為目標，相關責任歸屬則待事後再檢討。