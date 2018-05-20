〈南部〉兼顧家庭、學業 東商黃音絜正向人生

2018-05-20

獲選全國慈孝家庭楷模

〔記者張存薇／台東報導〕台東高商會計科學生黃音絜兼顧課業、照顧家庭的工作，每天忙得像陀螺不喊苦、不嫌累，積極正向面對人生，將代表台東參加全國慈孝家庭楷模。

台東縣家庭教育中心昨天舉辦國際家庭日慈孝家庭楷模表揚，縣長黃健庭出席頒發五十八位「慈孝家庭楷模」、一百廿八位「我家的餐桌時光」圖文徵選得獎人，場面溫馨。黃健庭指出，家庭應該是最溫暖、最和諧的地方，不過，部分家庭由於功能不佳，造成隔代教養或是單親家庭，就必須要借助社會協助，縣府也積極招商投資、營造更好的環境，希望更多縣民能返鄉工作、家庭成員都能夠在一起。

台東縣今年「慈孝家庭楷模獲獎」，共有五十八位高中職、國中組及國小組學生獲獎，其中東商黃音絜、台東大學附屬特殊教育學校豐宇辰、鸞山國小楊家威獲選全國楷模。

黃音絜與父母親一起出席受獎，東商訓育組長林家慈說，音絜需照顧身心障礙的家人，每天協助煮飯、打掃、指導弟弟功課，農忙時還要到釋迦果園幫忙，雖然生活辛苦，但她和家人感情緊密、真的是名實相副的「慈孝家庭楷模」。

領助學金 利用午休當圖館志工

東商校長劉玲慧說，黃音絜每天忙著家庭、課業，也不要求補習、自己苦讀到半夜才就寢，成績維持名列前茅，更是「沒有午休的女孩」，音絜申請東商關懷助學金，需回饋十小時志願服務，但音絜每天中午都利用午休時間到圖書館擔任志工，不間斷的盡可能付出，十分懂事，正向面對人生，真的很難得。