〈南部〉基隆批發商稱芒果價跌 屏東果農不滿

2018-05-20

枋寮地區農會擬帶農民北上關心

〔記者蔡宗憲、林欣漢／綜合報導〕目前正值屏東芒果等水果產季，基隆某水果批發商透過媒體採訪，宣稱「屏東枋寮芒果突然大量熟透，提前盛產，造成價格下跌」，以半價方式出售，消息一出，激怒枋寮及枋山果農，質疑是盤商放消息打壓價格。

枋寮居民張仁吉說，農民辛苦一整年，這名基隆批發商為了自身利益，拿次級品在媒體上賣虧本價格，竟然說枋寮芒果大量熟透盛產，造成價格下跌，希望農政單位正視盤商打壓價格的行為。

果農指業者拿次級品 誤導消費者

枋寮葉姓農民說，部分不肖業者，故意拿不熟或次級芒果賣，壓低整體市場價格，也造成消費者誤會芒果品質不良。

「嚴正抗議這位盤商不實言論，考慮帶農民北上該基隆批發商『關心』產銷狀況。」枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，枋寮地區種植超過一千兩百公頃芒果，目前芒果採收數量還不多，加上年初仍有寒害，整體產量並沒有比前兩年好。

鄭晏昕表示，近期在北部最高還能賣到一公斤兩百元的好價格，本週雖然天氣炎熱，加速芒果成熟，但枋寮的愛文芒果不至於沒人要，希望盤商不要拿品質不佳的芒果來傷農。

屏縣府：芒果質量均佳 不該打壓

屏縣府農業處處長黃國榮指出，今年屏東芒果的質量均佳，美味的愛文芒果不該受到打壓。

基隆盤商駁斥：沒破壞行情

遭指控的基隆水果盤商昨晚受訪時相當生氣，直言鄭晏昕是屏東的「吳音寧」，外行領導內行，不了解實際狀況就亂發言，「我如果打壓價格，那農民幹嘛還給我賣？」

該盤商表示，他們是批發行口，販售的芒果是農民委託代銷，並非買進才售出，數量不是盤商可以主導，他們也希望可以賣到好價格，價格下滑彼此都不樂見的，日前接受媒體訪問時，當天他們賣的價格，並沒有破壞行情。