〈台北都會〉行人占用單車道 警︰很難罰

2018-05-20

被「排擠」 騎士怨沒在管

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市鼓勵民眾多騎自行車，為避免人車爭道，去年七月起，自行車騎上沒劃車道線的人行道、或行人占用自行車道都可開罰，捷運中山站附近卻發生自行車道遭行人占用，自行車只能騎上馬路的狀況，騎士抱怨中山分局就在附近卻沒在管。交通警察大隊則表示「很難罰」，強調沒有所謂的自行車專用道，只能算是優先道。

江姓騎士投訴，位於捷運中山站周邊的南京西路自行車道，因百貨公司林立、交通便利，自行車道上常站滿行人，騎自行車上去反而會被罵，不得已騎上馬路，經過時總是險象環生。

交通警察大隊稽查組組長顏三隆坦承，雖依道路交通管理處罰條例可罰三百元，「但怎麼罰得下去」，何況那個地點若是很多人都占用自行車道，不可能去罰整群人，易跟民眾起爭執。

警︰只能算「優先道」

顏三隆指出，沒有專門罰自行車違規的條例，只是規範在道路範圍內，不能影響或妨礙交通；而劃在人行道上的自行車道，只是法律允許的特例，不能說是「自行車專用道」、只能算是「優先道」，行人雖然不能在上面行走，但允許穿越，就算要罰也很難區別。

至於台北市去年七月以來罰了多少件違規？顏三隆表示，一般以勸導為主，南京西路自行車道只是劃兩條白線上去，若能更明顯做出車道區隔或阻隔設施會較好。

交通工程處則表示，劃設自行車道的地點都是行人道路幅夠寬，除了兩條白色標線之外，還會有自行車的圖樣，照理說都能清楚辨識，也不太可能做障礙物去區隔，會影響到行人穿越的動線，只能再加強宣導。