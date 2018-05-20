〈台北都會〉國際帆船賽 今天基隆飆技

2018-05-20

〔記者林欣漢／基隆報導〕邁入第十五年的基隆國際帆船賽及台琉國際帆船賽，今天登場，今年有三十艘帆船、二百八十名選手參賽，昨天下午開幕式，市長林右昌邀民眾到潮境公園、一○一高地等高處觀賽，為選手們加油打氣，感受帆船的獨特魅力。

越洋賽 航程橫跨台日

市府指出，基隆國際帆船賽以越洋賽的形式辦理，航程橫跨台灣與日本宮古島，是台日目前唯一的跨國重型帆船賽。今天率先登場的是基隆嶼繞島賽，二十一日基隆至宮古島、二十三日則在宮古島平良港灣進行。

主辦單位表示，帆船的航行結合力與美，完全仰賴大自然的力量和操帆技巧，而風力不只讓帆船在海上航行，還可以用來發電，今年還安排娛樂漁船載民眾參與海上觀賽，已有逾百人報名，而一○一高地、潮境公園都是值得推薦的岸上觀賽地點，歡迎民眾近距離一探精彩的賽事張力。

昨天開幕活動現場安排風力音樂會、寓教於樂的風力實驗闖關遊戲、學生社團熱舞演出，其中，到場設攤的「YES WE CAN協進會與博愛社區」，邀請到沐澧手創老闆娘bunny在現場示範手作皂類、挑戰垃圾分類闖關遊戲，鼓勵民眾於日常生活中多選購「可回收、低污染、省資源」的綠色商品，為環保共盡心力。

環保志工、節能種子教師童子瑋說，沐澧的訴求是不使用塑膠瓶罐、節省包裝，以實際行動將環保理念融入日常工作。