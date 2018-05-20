〈台北都會〉比新北平均高1倍 烏來學童92％蛀牙

2018-05-20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市偏鄉醫療資源缺乏，學童蛀牙情形嚴重，據統計，一○六學年度國小一年級學童齲齒率以烏來區九十二％最高，平均每十名孩童中，至少有九人蛀牙，比全市平均值高一倍。衛生局雖定期安排口腔醫療巡迴車進駐校園，但成效有限。衛生局表示，除提供醫療資源，將加強教育宣導，強化潔牙知識。

石門區八成八 貢寮區七成六

據統計，一○六學年度國小一年級學童齲齒率以烏來區九十二％最高，其次是石門區八十八％，貢寮區有七十六％。此外，一○六學年度新北市國小一年級學童齲齒率平均為四十一％，比一○五學年度的四十八．九％略降。

偏區無牙醫 定期檢查較困難

衛生局健康管理科長林惠萍分析，偏鄉地區醫療資源缺乏，部份行政區無牙醫診所，學童定期檢查較困難，加上牙齒保健知識與資訊相對不足，導致偏鄉學童齲齒率高。市府與牙醫師公會合作，定期安排口腔醫療巡迴車至偏鄉校園服務，一學期一至兩次，免費為學童檢查及治療，不須持健保卡，口腔醫療巡迴車內部設備與牙科診所相當，可進行窩溝封填、塗氟、拔牙等服務。

醫療巡迴車到校 部分地區奏效

衛生局追蹤發現，偏鄉區一年級學童齲齒率從一○一學年度的六十九．四％，降到一○六學年度的五十九．三％，其中萬里區從八十六％降到四十六％、石碇區從八十％降到四十九％，以及坪林區從八十％降至五十六％，成效較顯著。不過，烏來區齲齒率在一○六學年度仍高達九十二％，顯示醫療巡迴車無法面面俱到。

衛生局：從教育著手 加強宣導

衛生局長林奇宏表示，偏鄉有許多隔代教養家庭，牙齒保健知識與知能相對缺乏，除提供醫療資源外，也會從教育著手，近期將實施調查，了解民眾需求，並與牙醫師公會合作，透過校護開班，教導潔牙知識，並提供宣導品，提高民眾參與誘因。

牙醫師曾千芳指出，預防蛀牙方式包括正確潔牙，選擇刷頭較小的牙刷，可深入口腔清潔後排牙齒，餐後潔牙並適量使用氟化物，如塗氟、含氟牙膏、含氟漱口水、含氟食鹽等，定期實施檢查，就能擁有美麗健康的牙齒。