〈北部〉國中教育會考 宜花首日共12件違規

2018-05-20

〔記者江志雄、林敬倫、游太郎／綜合報導〕國中教育會考昨天登場，宜蘭考區有四千九百四十九人報考，首日有九件一般違規。花蓮考區報考人數三千三百七十九人，共有一百卅十七人缺考，違規人數三人。會考成績單訂於六月八日寄發，同步開放網路查詢。

今天第二天試程，依序考自然、英語閱讀、英語聽力，其中英語聽力考試，考生不能遲到及早退，否則不予計分。

宜蘭考區在頭城家商、宜蘭高商、宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中、羅東高商、羅東高工、蘇澳海事等校設八個考場，許多家長到校陪考，不時露出緊張的表情，望子成龍、望女成鳳的心情全寫在臉上。

宜蘭考區首日各科缺考人數如下：社會四十七人、數學四十八人、國文五十一人、寫作測驗七十九人；考生在試場內違規行為，包括電子表鈴聲響起、考試期間嚼食口香糖、提前翻閱試題本、攜帶手機並拿出來看、提前畫卡等，違反規定者，會被記違規一點到兩點不等處分。

花蓮考區報考人數三千三百七十九人，首日有一百卅十七人缺考，違規人數三人，分別是提早翻閱題本及污損答案卡。

承辦學校花蓮高中表示，考場分別安排在花蓮高中、花蓮女中、光復商工與玉里高中，四所學校均完成試務工作訓練，並提供舒適的休息空間給應考學生及家長，縣府教育處長劉美珍昨天一早特別到花中、花女，為學生及家長們打氣。

花中表示，缺考人數：第一節社會卅三人，第二節數學卅二人，第三節國文卅三人，第四節寫作測驗缺考卅九人；違規人數：社會科一人，數學科一人，均為提早翻閱題本，經制止後停止，國文科一人，則為污損答案卡。