〈北部〉花蓮大西瓜上市 玉里首賣沙又甜

2018-05-20

玉溪農會「阿強西瓜節」近千人嚐鮮

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮大西瓜上市！由花蓮玉溪農會產銷班農民發起的「阿強西瓜節」，昨正式登場，吸引近千人到場大嗑免費西瓜，現場還義賣上百顆瓜果，所得全數捐給三民國中棒球隊、安德啟智中心及震災之用；玉里阿強西瓜達人羅榮廣說，玉里西瓜一、二期種植面積約七百公頃，年產值可達三億元，今年因雨水少，果肉口感「又沙又甜！」

每年五、六月是花蓮大西瓜主產季，今年第一期種植面積約一千四百八十公頃，分布在秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪及木瓜溪等水源來自中央山脈、砂質土壤富含養分的流域環境。

受南部大出影響 預估每斤平均約10元

產自東部的花蓮大西瓜，已進入主要產季並接續採收，在炎熱的南區玉里鎮開始上巿後，緊接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由北區壽豐鄉壓軸。今年邁入第六屆的玉里「阿強西瓜節」昨登場，千顆西瓜堆疊叫賣，場面壯觀，還有免費西瓜吃到飽，吸引近千人捧場。

花蓮縣玉溪地區農會總幹事蔡宗翰說，玉里西瓜種植面積主要在三民地區，今年收成雖不錯，但受到南部西瓜大出競爭，價格比去年差一點，去年產地價每斤十三、十四元，今年預估每斤平均約十元，但頭瓜價格會較好，第一期產期約至六月中旬。

捐助百顆義賣 供賑災、啟智中心使用

「阿強西瓜」負責人羅榮廣說，家族在玉里種植西瓜約卅公頃，是單一業者生產面積最大的，每一公頃種植二千株，可收成五千公斤、約兩千顆大西瓜，今年因第六度舉辦西瓜節活動，也捐助義賣一百顆西瓜，供賑災、玉里三民國中棒球隊及安德啟智中心之用。

縣府農業處長羅文龍表示，西瓜有「瓜果之王」美譽，富含人體所需的維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B12、C、鉀、鎂、磷等多種營養素，適當食用可消暑解渴，因花蓮大西瓜品質優良、口碑好，又沙又甜的口感深受民眾喜受，總是未上巿先轟動。