〈北部〉新豐國小百歲慶 四代同堂校友到賀

2018-05-20

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣新豐國小昨天歡慶百歲生日，歷屆校友受邀「回娘家」，高齡九十八歲周進得等四代同堂校友親族也共同出席；八十年歷史在地企業「新竹物流」，捐贈校方五十萬元圖書經費當賀禮。

新豐國小創校於日治時期，是新豐鄉歷史最悠久的學校，縣長邱鏡淳與議長張鎮榮，分別致贈匾額「創新豐碩」、「作育菁莪」，為校慶紀念原石揭牌，並與老校友切蛋糕慶生。

四個家族 最年長校友98歲

許多校友攜家帶眷回到母校，其中包括四個四代同堂的校友家族，有最年長，高齡九十八歲的周進得、前校長許俊的父親許鄭金換、縣議員鄭清漢的父親鄭萬、鄉代許誠忠的父親許棼敬，由兒孫陪同出席。

許誠忠說，家族幾乎都是新豐國小畢業，昨天他的父親與十多名家人「回娘家」，看看師長和同學，還有兒時常在樹下嬉戲的老榕樹，和師生齊唱校歌慶祝母校百歲生日，感覺很溫馨。

創校七十二周年的竹東高中，也由一群熱愛攝影的校友，即日起到六月三日在新竹縣文化局美術館舉辦校友攝影展，不乏曾在世界巡迴展出的傑作。

此外，新竹縣體育會主委盃雙人定向錦標賽，昨天在湖口老街登場，吸引澳洲、澳門及全國各地近六百名定向選手參加。適逢緊鄰的湖口國小一百一十一周年校慶，該校學生與大窩口促進會社團輪番表演，並舉辦越南國際文化展，讓整場賽事充滿嘉年華熱鬧氣氛。