〈北部〉稱蛇已加持不咬人 比丘尼不敢伸手試

2018-05-20

帶六袋蛇欲放生不成 悻然離去

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市民代表葉日弘，四月底在苗栗市南勢里，遇上欲放生六袋蛇類的比丘尼；葉日弘擔心傷人，拜託她不要，比丘尼竟回「經過加持不會咬人」，但在葉要求「把手伸入」證明，對方才悻悻然離去。但近來，南勢里周邊多里，長蟲入侵民宅頻傳，包括龜殼花毒蛇，他懷疑這名比丘尼還是偷偷放生了。

農業處：逕自放生最重罰25萬

苗栗縣政府農業處表示，台灣常見的赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇、鎖鍊蛇等毒蛇，除赤尾青竹絲，其他都是保育類動物。依據野生動物保育法規定，未經主管機關同意買賣，或騷擾等，都屬違法行為；若民眾發現不法放生行為，可通報縣府1999或110處理。農業處表示，未經許可逕自放生者，最重可罰廿五萬元；若因放生造成動物大量死亡或有破壞生態的疑慮，最重可罰二百五十萬元。

葉日弘說，他於四月底，行經苗栗市南勢里苗栗市第二公墓旁的苗廿九線時，發現一輛貨車停放路邊，一名男子與一名比丘尼在貨車旁；他好奇上前關心，發現貨車上有六個麻布袋，當下問比丘尼來由，比丘尼回「要來放生蛇」。

葉日弘馬上質疑「萬一蛇咬傷人怎麼辦？」沒想到對方竟回「放生的蛇，都是經過祝念加持，很乖不會咬人的」。葉日弘說，他當下聽到這種回答，差點沒昏倒，遂回「那妳把手伸進入看看？」比丘尼一聽，立刻回說「那我到別處放生」，遂與男子上車離開。

另一名市代朱毅君說，南勢、新英、高苗等里位處苗栗市偏郊，往年入夏後，難免會有蛇類出沒。但過去，多半是錦蛇、臭青母等無毒蛇。日前卻有南勢里民在住家發現疑似龜殼花毒蛇，因狀況緊急，已被居民打死。

苗栗分隊抓蛇 一個半月62件

苗栗縣消防局苗栗分隊統計，於四月一日到五月十八日，受理民眾報案協助抓蛇，共計六十二件，其中不乏龜殼花毒蛇。

縣衛生局表示，苗縣地屬山城，氣候溫暖多溼，適合蛇類繁殖出沒，為能緊急處置民眾遭蛇吻受傷，縣內大千綜合醫院、部立苗栗醫院、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、大順醫院等五大急診責任醫院，皆有廿四小時急診服務處理傷口及血清疫苗施打。