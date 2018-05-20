〈北部〉稱蛇已加持不咬人 比丘尼不敢伸手試

2018-05-20

帶六袋蛇欲放生不成 悻然離去

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市民代表葉日弘，四月底在苗栗市南勢里，遇上欲放生六袋蛇類的比丘尼；葉日弘擔心傷人，拜託她不要，比丘尼竟回「經過加持不會咬人」，但在葉要求「把手伸入」證明，對方才悻悻然離去。但近來，南勢里周邊多里，長蟲入侵民宅頻傳，包括龜殼花毒蛇，他懷疑這名比丘尼還是偷偷放生了。

農業處：逕自放生最重罰25萬

苗栗縣政府農業處表示，台灣常見的赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇、鎖鍊蛇等毒蛇，除赤尾青竹絲，其他都是保育類動物。依據野生動物保育法規定，未經主管機關同意買賣，或騷擾等，都屬違法行為；若民眾發現不法放生行為，可通報縣府1999或110處理。農業處表示，未經許可逕自放生者，最重可罰廿五萬元；若因放生造成動物大量死亡或有破壞生態的疑慮，最重可罰二百五十萬元。

葉日弘說，他於四月底，行經苗栗市南勢里苗栗市第二公墓旁的苗廿九線時，發現一輛貨車停放路邊，一名男子與一名比丘尼在貨車旁；他好奇上前關心，發現貨車上有六個麻布袋，當下問比丘尼來由，比丘尼回「要來放生蛇」。

葉日弘馬上質疑「萬一蛇咬傷人怎麼辦？」沒想到對方竟回「放生的蛇，都是經過祝念加持，很乖不會咬人的」。葉日弘說，他當下聽到這種回答，差點沒昏倒，遂回「那妳把手伸進入看看？」比丘尼一聽，立刻回說「那我到別處放生」，遂與男子上車離開。

另一名市代朱毅君說，南勢、新英、高苗等里位處苗栗市偏郊，往年入夏後，難免會有蛇類出沒。但過去，多半是錦蛇、臭青母等無毒蛇。日前卻有南勢里民在住家發現疑似龜殼花毒蛇，因狀況緊急，已被居民打死。

苗栗分隊抓蛇 一個半月62件

苗栗縣消防局苗栗分隊統計，於四月一日到五月十八日，受理民眾報案協助抓蛇，共計六十二件，其中不乏龜殼花毒蛇。

縣衛生局表示，苗縣地屬山城，氣候溫暖多溼，適合蛇類繁殖出沒，為能緊急處置民眾遭蛇吻受傷，縣內大千綜合醫院、部立苗栗醫院、為恭紀念醫院、苑裡李綜合醫院、大順醫院等五大急診責任醫院，皆有廿四小時急診服務處理傷口及血清疫苗施打。

  • 苗栗市民代表葉日弘日前發現有宗教團體打算在苗栗市第二公墓放生六袋不明蛇類，提醒市民注意。 （記者彭健禮攝）

    苗栗市民代表葉日弘日前發現有宗教團體打算在苗栗市第二公墓放生六袋不明蛇類，提醒市民注意。 （記者彭健禮攝）

  • 日前有南勢里民在住家附近發現疑似龜殼花毒蛇，因狀況緊急，已被居民打死。（記者彭健禮翻攝）

    日前有南勢里民在住家附近發現疑似龜殼花毒蛇，因狀況緊急，已被居民打死。（記者彭健禮翻攝）