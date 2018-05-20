〈北部〉台61線西濱高架化 桃園永安到新竹新豐段通車

2018-05-20

〔記者許倬勛／桃園報導〕台六十一線西濱快速公路高架化延伸工程，耗時四年五個月、工程經費五十．三億元的桃園永安段到新竹新豐段，昨正式通車，市長鄭文燦在通車典禮上表示，永安段到新豐段完工後，台六十一線在桃園市境內已全數高架化，預計明年底可延申至竹北鳳岡，讓沿線真正落實客貨、快慢車的分流，完備北部高、快速路網。

公路總局局長陳彥伯表示，此次通車路段為「台六十一線觀音至鳳岡段工程計畫」一環、全長十公里，其中六公里在桃園、四公里在新竹，通車起點為五十四公里處永安交流道、終點為六十四公里處新豐一交流道，通車路段高架橋採雙向四車道供快速車輛通行，平面車道則維持雙向各兩車道供地區性車輛通行。

鄭文燦表示，台六十一線永安到新豐段對於中短程用路人來說，可串聯新屋區到新竹縣新豐鄉，未來竹北、新豐也可更快速往來觀音、新屋等地，成為桃園科技園區與大潭工業區重要聯絡道路；對於長程用路人來說，此路段可串接國道一、三號系統，使北部地區的運輸網絡更健全，也可紓解台十五線產業物流負荷，沿途串接永安漁港、草漯沙丘、大園許厝港國家濕地等景點，有助於觀光發展。

西濱快速公路北部路段自新北市八里區至新竹市香山區，桃園永安至新竹新豐段昨已通車，新豐至竹北鳳岡段因行經軍方演習重地，在經常性管制施工下，須等到明年底才能完工，屆時西濱快速公路北部路段將僅剩鳳岡至新竹市香山區段無快速公路路型，僅能利用現有一般省道台十五線連接。