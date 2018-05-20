〈北部〉花8.5年蓋新廠 桃煉遷廠有譜

2018-05-20

中油遷廠規劃方案出爐

〔記者謝武雄／桃園報導〕中油桃園煉油廠今年一月廿八日發生氣爆引發民怨，當時中油董事長戴謙允諾，四月底前會提出遷廠評估報告；對此，市長鄭文燦於議會備詢時表示，目前中油已有遷廠規劃，共有興建可提煉十五萬公秉、廿萬公秉油品兩種產量的煉油廠方案，建廠時間約需八年半，確定後中油將依程序公告，市府會督促中油履行遷廠承諾。

鄭文燦強調會督促履行

鄭文燦表示，廠址選擇是中油公司的權責，目前中油公司委託中鼎工程公司進行遷廠規劃，方案確定後中油將依經濟部程序公告，現階段市府會持續要求中油提升公安及環保品質，並與市府合作推動消防演練。

經濟發展局長朱松偉表示，市府發函給中油公司要求提供桃煉廠選址狀況，但中油尚未回函，由於中油之前遷廠承諾跳票十五年，此次遷廠聲浪再起，市府承受相當大的民意，也希望中油拿出最大誠意與地方溝通。

市議員黃景熙說，桃煉廠於一月廿八日發生氣爆，三個月後發生的敬鵬工業大火，造成六名消防員殉職，釀禍原因之一是敬鵬存放兩千公升柴油，而桃煉廠負責中油北部地區主要油品供應，廠區內各種油品數量是敬鵬好幾千倍，難怪民眾會視桃煉廠為毒蛇猛獸。

議員轟中油已跳票15年

黃景熙說，桃煉廠工安問題嚴重，二○○三年的經濟部長林義夫就允諾十年內遷廠，至今十五年仍無動靜，反觀高雄煉油廠根本沒有十年承諾這回事，但在地方強力訴求下於二○一五年十一月一日關廠，中油「重高雄、輕桃園」讓桃園人很不滿，桃園市民至今都沒看過遷廠評估報告。

黃景熙說，高雄煉油廠是先關後遷，至今還在評估遷廠事宜，但中油對桃煉廠的態度卻是先建後遷，屢以找不到新廠址為由拖延，難道一定要用激烈抗爭才會同意關廠嗎，強烈要求中油這次不能再跳票，畢竟桃園人已經被騙十五年了。