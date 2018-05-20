〈中部〉人行道將變10米道 大鵬新城抗議

2018-05-20

不滿為逢甲商圈 犧牲住戶生活品質

〔記者張瑞楨／台中報導〕市府預計將緊鄰逢甲商圈與逢甲大學的大鵬新城北側人行道，拓寬為可供汽車行駛的十米道路，居民昨掛白布條，抗議市府圖利商圈店家，卻犧牲居民生活品質，市議員楊正中更質疑市府以「和成巷」之名拓寬道路，卻被居民「抓包」，當地沒這條巷道；市府都發局說，「和成巷」是商圈店家的俗稱，拓寬可提升防災能量，歡迎居民提供意見。

大鵬新城是眷村改建，南北各有一條八米人行道，昨居民懸掛「假借消防救難圖利商圈」等布條，表示南側多年前拓寬後，住戶深受其害，市府又要拓寬北側，還宣稱是消防救難所需，實情卻是讓店家汽車可由此進出，店家賺大錢，卻由住戶承受生活品質惡化之苦。

西屯區鵬程里里長陳文聿與楊正中質疑，居民飽受逢甲商圈人潮、噪音、衛生差與交通紊亂之苦，市府以「和成巷」名稱拓寬北側人行道，當地卻沒這條巷道，市府沒有邀請住戶陳述意見、沒有進行環境影響評估，就進行變更都市計畫程序，本月廿一日於西屯區公所補開公聽會，居民將出席陳情抗議。

都發局：有利消防急救及商圈效益

都發局強調，逢甲商店街管理委員會屢次陳情，指當地店家林立且住戶密集，基於消防急救、人潮疏散等因素，必須拓寬「和成巷」並開放汽車通行；「和成巷」是商圈店家的俗稱，該人行道並無名稱，拓寬有助於擴大商圈效益與改善消防急救機能，逢甲大學也願意提供拓寬二米的用地，將此案納入都市計畫通盤檢討，獲內政部審議通過，歡迎居民於說明會中提供意見。