〈中部〉花博志工踩街 吉祥物總動員

2018-05-20

〔記者張軒哲／台中報導〕「GO！GO！吉祥物挺花博活動」昨熱鬧登場，一千五百位志工齊集一堂，身著創意裝扮，展現花現GNP（Rediscover Green, Nature and People）精神，從豐原體育場出發，石虎吉祥物虎媽領軍市府各機關吉祥物合體遊行，可愛模樣吸引不少民眾爭相拍照，市長林佳龍也到場支持，頒發花博志工團隊簽署花博志工合作備忘錄，場面熱鬧。

為迎接十一月登場的台中花博，預計招募二萬名志工。昨日活動由「花團錦簇︱志工大會操」揭開序幕，一千五百位志工以不同創意裝扮融合花現GNP精神，參與踩街遊行，石虎吉祥物虎媽領軍，包括台中市志願服務吉祥物「樂樂」、經發局「好樂超人」與「福蘆弟」、消防局「消防寶寶」、文化局「葫蘆墩猴子」、建設局「威風小隊長」、觀旅局「air boy」、運動局「全運猴」、台灣電力公司「電力虎寶」、弘毓基金會「茄寶」、老五老基金會「福氣安康」等熱烈總動員，現身路旁為志工團隊加油打氣，南區西川社區還安排古禮迎親團，增添會場喜氣。

林佳龍、社會局長呂建德、市議員翁美春、張雅旻皆出席為志工加油，感謝志工支持。

林佳龍說，花博十一月登場，台中最美的風景就是志工的愛與人情味，目前花博志工招募近一萬九千名，已陸續接受花博志工訓練，期待花博志工團隊成為花博最佳推手，迎接台中國際盛事。