〈中部〉台灣大道東行4線公車 本月31日起改走專用道

2018-05-20

朝富路至文心路 長1.4公里路段

〔記者黃鐘山／台中報導〕為紓解台灣大道（朝富路至文心路東行方向）一．四公里車流，交通局將實施該路段慢車道公車「分流」措施，三十三、三二三、三二四、三二五路四條公車路線，本月三十一日起，改走優化公車專用道，並取消停靠部分慢車道站位，約可轉移二成、一一○班次，可望提升用路安全及行駛速率。

減少公車與汽、機車交織衝突

交通局長王義川表示，為改善台灣大道（朝富路至文心路東行方向）慢車道車輛壅塞情形，規劃透過慢車道公車分流，讓原來走台灣大道慢車道的三十三、三二三、三二四、三二五路公車，改走優化公車專用道。

實施後，慢車道公車班次數將由每日五一七班次降為四○七班次，約轉移二成班次至公車專用道，預期可減少慢車道公車與汽、機車的交織衝突，改行駛專用道的四條公車路線，也能提升在尖峰壅塞時段的行駛速率。

協調國道客運 分流行駛快車道

此外，也積極協調國道客運「分流」行駛台灣大道快車道，預計分流後慢車道的國道客運每日可減少約四四○班次，加上市區公車分流一一○班次，總計在該路段慢車道分流五成七的客運班次，預期可再大幅提升慢車道的行駛速率。

交通局說，五月卅一日起，規劃調整方案如下：

三十三路公車（往火車站方向）：河南路︱優化公車專用道於惠中路口接回原線，改停靠專用道「新光／遠百站」，並取消停靠「教師新村站」、「新光三越站」等慢車道站位。

三二三、三二四、三二五路公車（往火車站方向）：光明路橋︱優化公車專用道於文心路口接回慢車道原線，改停靠專用道「秋紅谷站」、「新光／遠百站」、「市政府站」，取消停靠「朝馬（台灣大道）站」、「秋紅谷（朝陽橋）站」、「教師新村站」、「新光三越站」及「台中市政府站」等慢車道站位。