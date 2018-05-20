〈中部〉玉山、合歡山 高山杜鵑盛開山巒映襯

2018-05-20

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕五、六月正值高海拔山區的杜鵑花季，海拔三千五百公尺的玉山國家公園，玉山杜鵑盛開期，玉山圓峰等地最為密集，美不勝收；至於海拔約三千公尺的合歡山群峰，玉山杜鵑花期已近尾聲，現由紅毛杜鵑接力演出，翠綠山林點綴紫紅花海，近來平地氣溫動輒飆破卅度，高山天氣涼爽，成為遊客避暑賞景首選。

玉山 玉山杜鵑綻放

玉山國家公園管理處表示，園區內的玉山杜鵑每年四月起陸續盛開，從海拔二千六百多公尺的塔塔加一路往高山區域綻放，目前在海拔三千五百公尺的玉山杜鵑，以玉山圓峰、玉山北鞍、秀姑坪等地最為密集，像從玉山圓峰山屋望向玉山南峰，就能欣賞到山巒映襯杜鵑的美麗景象，也是不錯的賞花地點，估計玉山杜鵑的花期可到六月中旬。

玉管處也提醒山友，玉山杜鵑大多生長在岩石裸露處，由於地勢較為陡峭，欣賞時最好能沿著步道行走觀賞，千萬不要為了靠近花朵而離開步道，以免發生危險。

合歡山 紅毛杜鵑接力

至於合歡山群峰的玉山杜鵑花期已接近尾聲，紅毛杜鵑則是接力登場，海拔二千七百公尺的鳶峰地區就可見到整片的紫紅色花海，一路到三千公尺的合歡北峰、主峰及東峰都能見到它們的身影，尤其北峰短短二公里的登山步道，就有多處紅毛杜鵑觀賞點，是最大眾化的賞花路線。

昨週休假日，合歡山湧入大批遊客，台十四甲線昆陽至太魯閣國家公園合歡山管理站沿途的停車場一早就宣告客滿，公路總局埔里工務段透過公路電子看板呼籲遊客轉往其他地點遊玩，以免交通壅塞敗興而歸，假日期間也在道路狹窄路段擺放三角錐禁止路邊停車，警方並加強取締，籲民眾勿違規停車。