〈中部〉國中會考 雲嘉均傳手錶聲響違規

2018-05-20

〔記者黃淑莉、林國賢、王善嬿／綜合報導〕國中教育會考昨天登場，雲林考區報名人數七千四百七十三人，各節缺考人數有五十九到六十一人，共有五件違規。

今年雲林考區試務工作由北港高中負責，試務中心統計，第一節社會科就有六十一人缺考，總計有五件違規，分別是三件提早翻閱題本、一件攜帶小米手環、一件手錶發出聲響，均依規定記點。

今年缺考人數多達六十一人，試務中心表示，有一所學校有廿四名學生集體缺考，經了解，這廿四名學生參加該校的自學實驗教育，仍可用自學方式就讀該校的高中部。

嘉義考區會考試務由嘉中承辦，嘉中教務主任王德合說，共七千九百七十八人報考，全數考生選冷氣試場應試，含申請特殊考場考生二十三人。

昨天有考生零星違規，社會科缺考三十三人，有兩名考生因手機、電子裝置放在教室前、後，考試期間發出聲響，記該科違規一點；數學科缺考三十四人，一名考生攜帶智慧型手錶應試，記該科違規兩點，另名考生應試時電子錶響，記該科違規一點；國文科缺考三十三人，一人戴電子錶應試時發出聲響，記該科違規一點；寫作測驗缺考四十人，無違規。

去年榮獲總統教育獎的樟湖國中學生賴翔緯在斗六高中應試，申請獨自使用一間特殊考場，他是鋼琴高手，想讀正心中學音樂班，已通過術科考試。

嘉義市北興國中輕度聽障生陳子明從小須戴助聽器，但他靠認真上課、做筆記，彌補聽力缺憾，報名一般考場應試，以嘉義高中為目標。導師余啟彰說，子明成績維持班上前六名，唯獨考英文聽力時較吃力，模擬考安排特殊播放器讓他練習，不過會考沒選考英聽，因此選一般試場應試。