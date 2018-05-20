〈中部〉紐西蘭雕塑家尋子20載 台灣情拍成紀錄片

2018-05-20

費爾寫尋子奇緣 3年前出書

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕紐西蘭雕塑家費爾的兒子魯本二十年前來台旅行，在阿里山區失蹤，費爾來台尋子雖未果，但親情感動許多人，也與曾對他伸出溫暖雙手的台灣人變成好友，由於尋子、療癒喪子之痛到九二一大地震後當志工，台灣成了他的第二個故鄉，他寫下這段奇緣，三年前出版「眠月之山」一書，欣慰「魯本的最後是在台灣的山區結束」，被拍成紀錄片，呈現台灣人親切善良且願意幫助別人的精神。

結交台灣好友 感受愛與溫暖

「台灣人的愛和溫暖，讓自己覺得是台灣人。」費爾說，二十年來，每兩、三年就來台一次，看看老朋友，以「They are heroes」形容當年參與搜救的人士，著作「眠月之山」也是要表達感謝，很高興有了影像紀錄。今年四月，費爾接受新故鄉文教基金會邀請，在埔里紙教堂擔任駐村藝術家，教導老人、學生創作陶藝與畫畫。

陳勇瑞拍攝紀綠片 年底發表

「這段美好的故事，不拍成記錄片太可惜！」紀錄片導演、靜宜大學大眾傳播學系副教授陳勇瑞表示，十多年前就想拍攝，兩年前才有機會到紐西蘭徵得費爾同意後，以「眠月之山」為主軸，真情記錄費爾與台灣老朋友互動點滴，最近趁著費爾來台，進行最後階段拍攝工作，預計月底完成、年底發表。

拍片期間找到十五位當初幫助或鼓勵費爾的台灣人士入鏡，其中，嘉義市黎明狗學校校長蔡慶榮說，費爾經歷喪子之痛，從未怨天尤人，責怪台灣的不是，反而與台灣結下情緣，從他身上看到人性光輝。

當年費爾在往埔里的客運上，鄰座的大學生聽了他的遭遇，煩惱他沒地方住，慷慨邀他到家裡住宿，如今這名大學生已是中學老師；當年嘉縣警局外事科長賴建成全程陪同費爾入山尋子，結成莫逆之交，費爾日前生日，賴與蔡慶榮等人為他慶生；嘉市一名計程車司機得知費爾要尋子，便贈送歌星江蕙所唱的「半醉半清醒」CD，動人歌聲紓解他思子之痛及翻山越嶺的尋子之苦。