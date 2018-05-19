〈南部〉《台南》吸管不塑 環局邀店家響應

2018-05-19

環局將免費供應玻璃或不鏽鋼吸管

〔記者蔡文居／台南報導〕台南一年塑膠吸管使用量估計約二．四億支，數量十分驚人，卻常被忽略未能回收而造成環境污染。台南市環保局特別推出「吸管不塑，生活素西」減塑活動，提供免費再利用吸管，邀請販賣飲料的商店響應「內用不提供一次性塑膠吸管」。

供內用客人重複使用 即日起申請

環保局表示，只要經環保局審核通過，即免費供應可回收清洗的玻璃或不鏽鋼環保吸管，供內用客人重複使用。即日起至五月底受理申請，名額九十家，詳情可上環保局網站，點選「台南市資源回收全民動起來」查詢。

估計台南一年約用2.4億支塑膠吸管

環保局表示，塑膠吸管方便且便宜，使用量年年增加。根據粗估，全台灣整年使用塑膠吸管約卅億支，以台南市人口一百八十八萬多人換算，台南一年估計約使用二．四億支。

環保局廢管科長邱瑞基表示，由於塑膠吸管體積小、重量輕，常被忽略，以致未妥善回收處理，造成環境及海洋污染。考量外帶客群追求方便省時，短時間內較難改變習慣，因此先從內用客群推動，輔導店家提供環保吸管或鼓勵顧客以口就杯，減少使用塑膠吸管。

環保局表示，環保吸管材質有玻璃及不鏽鋼兩種，尺寸則有粗、細兩種，可由店家自行選擇。響應店家於六至八月活動期間，應提供內用顧客環保吸管，只要是有販賣內用飲料的店家，皆可報名參加。

另，鼓勵消費者支持這項減塑活動，六至八月活動期間到響應店家消費，即可獲得集點一點，集滿五點即可兌換環保吸管組一份，限量三百份，換完為止，兌換地點將另公布於台南市資源回收全民動起來網站。