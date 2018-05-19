〈南部〉棄竹科新貴光環 侯建章逐浪澎湖

2018-05-19

記者劉禹慶／專訪

海上運動好手歷經兩次海難，仍不減其對於澎湖海洋的熱愛，國立澎湖科技大學通識教育中心助理教授侯建章坦言，海難獲救在他心中留下陰影，但也因此尋求更多自保方式，與海洋和平相處。

一九九二年頂著德州大學奧斯汀分校材料學博士光環返國的侯建章，不論是在竹科應用材料公司工作，或者在醫療器材廠Honeywell打拚，是大家眼中的科技新貴，卻因為熱愛海洋運動，二○○二年侯建章毅然移居澎湖，轉任國立澎湖科技大學助理教授職務，並在菓葉置產，當起民宿主人，在澎湖落地生根。

開民宿 推廣風箏浪板運動

當時侯建章隻身抵澎，妻子與二名女兒（分別就讀國中、高中）還留在台灣，一家人分隔兩地，妻女一度不諒解他的決定，但最後一家四口在澎湖團聚，大女兒侯佳玲更接下民宿，她的風箏浪板技術更青出於藍，成為世界風箏浪板女子跳高廿．五公尺紀錄保持人。

曾遇兩次海難 學會自保

侯建章熟悉澎湖海洋潮流，並在自己的民宿成立澎湖風箏浪板中心，吸引世界好手，但大自然的力量隨時可能把人吞噬，二○○五年在觀音亭海域、今年在菓葉海域，他分別因風浪板船桿斷裂、風箏水翼衝浪板箏線纏繞等因素在海上漂流，驚險獲救，在他心中留下陰影，但也讓他思考尋求更多自保方式。

侯建章網購海事單位使用的ＧＰＳ發報器，海上遇難發射信號，就會透過衛星傳送給最近的搜救中心；另外是加裝防水套的手機，保持訊號暢通，可直接撥打一一八求救，當然偕伴同行也相當重要，像今年能幸運獲救，主要是同行者及時通報海巡單位。