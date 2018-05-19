〈南部〉被控虐外籍漁工 東港、琉球漁民團體反駁

2018-05-19

指人權團體引用過時資料

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前天外籍漁工人權保障聯盟聚集於總統府前，指控台灣漁民靠著剝削外籍漁工成就遠洋漁業，遭指涉的屏東東港、琉球漁民團體，昨天氣憤反駁「引用過時或錯誤資料，只會造成對立」。

台灣外籍漁工分為就業服務法管轄的漁工，及漁船於國外僱請或透過仲介引進、由漁業署管轄的境外交換漁工，基本薪資與勞基法脫勾，近年國內境外漁工約一萬五千人上下，以印尼、越南籍為主。

外籍漁工人權保障聯盟前天到總統府前抗議，指外籍漁工薪資遭剝削及超時工作等現象依舊，這些沉痾是「新南向政策」的失靈例證，並以遠洋漁業新三法實施前發生的福賜群印尼籍漁工命案作例，訴求廢除境外聘僱。

船長舉例 印尼漁工跟船逾10年

「如果對他不好，他會一跟我就是十年？」，琉球洪姓船長說，自己就有印尼漁工跟著台灣漁船超過十年，薪資早已漲到比勞基法最低薪資還高。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何士杰表示，該團體指控卻拿不出違規的漁船船名，後來漁業署證實為外國漁船，該團體應向那些國家抗議，而不是張冠李戴套在台灣漁船。

琉球區漁會總幹事蔡寶興則說，現行對境外漁工月薪「至少」四百五十美元（約台幣一萬三千四百五十元）是國際高標，台灣漁業對外籍漁工仰賴甚深，「疼都來不及還虐待？」。

外籍漁工人權保障聯盟前天到凱道，最大的訴求，就是認為現今國內境外漁工和境內漁工的保障相差太大，漁業署說明，遠洋漁船於國外港口僱用外籍船員，採取「境外僱用、境外作業、境外解僱」原則處理，其工資等待遇，原則依照國際勞動市場機制進行。境外漁工薪資及待遇條件，雖未適用勞基法，但目前薪資高於國際一般之每月三百美元，未來將滾動式檢討，逐步提高境外漁工薪資待遇。