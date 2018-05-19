〈南部〉屏監2受刑人施暴 主任管理員腦震盪

2018-05-19

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄兩名受刑人因不服管教，昨天在第一工場將簡姓主任管理員打成腦震盪，獄方隨即出動戒護人力將施暴的受刑人制伏，送往隔離房接受調查，並將受傷的簡員送醫，簡員鼻子流血，拇指受傷還有腦震盪現象，住院觀察中。

不服管教 迅速遭獄方制伏

屏監副典獄長林豐材表示，昨早十時許，兩名在第一工場作業的受刑人因不遵守作業規定，被簡姓主任管理員制止，兩人不服管教，當場向簡員嗆聲，接著發生肢體衝突，工場內其他服務員見狀，先架開兩名受刑人，並觸動警鈴通報中央指揮台 ，七、八名管理員立刻到場支援，很快就壓制兩名施暴受刑人。

衝突中，簡姓管理員頭臉被毆傷，腰部也被踹傷，鼻子流血，獄方立刻派出救護車將簡員送往屏東基督教醫院，經過診治後，簡員有腦震盪現象，但意識清楚，雖無大礙，必須住院觀察。

獄方表示，案發當時，第一工場內有一百七十多位受刑人在進行紙袋等加工作業，兩名因毒品及槍砲案服刑的「同學」，因為對工場作業規定有意見，向主管溝通時突然情緒失控，其中一人先動手毆打簡姓主任管理員，簡員喝阻無效，另一人接著也動手施暴，其他受刑人並未參與，部份服務員（表現良好的受刑人）見狀趕緊勸架，並隨即通報，防止衝突擴大。