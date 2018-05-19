〈南部〉《台南》公立專設幼兒園 代理師比例高

2018-05-19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央「私幼公共化政策」效應引發討論，南市教師會理事長陳杉吉、土豆仁關懷勞工教育辦公室許又仁及市議員陳怡珍昨日指出，中央新政策尚未開始實行，就被吹噓為「台南經驗」，但其實南市公立專設幼兒園，不僅師資未補足，至今仍有多位教保人員薪資只有廿二Ｋ，設備更是多間待修。

教育局︰階段性補實教師人力

對此，教育局表示，專設幼兒園為獨立機構，置有園長，並依據幼兒教育及照顧法及相關子法配置足額教保服務人員，因將有十六位教保員離退，才造成一○七學年度代理教師比例偏高，將會再補足職員十三名，並逐年視原公托時期留用人員離退情形，階段性補實教師人力。

教育局表示，至於專設幼兒園有部分比例的人員屬於原公托時期之留用人員，包含臨時技術工或約用性質的教保員，依法為「原職原薪」留用，有關這類人員薪資調整，將配合市府整體政策辦理。

教師會指出，有些專設幼兒園設在活動中心場地，未符合幼兒身心發展需求，在前瞻計畫大舉補足經費為非營利幼兒園蓋新大樓，專設幼兒園是南市的教育基礎建設，幼托整合已七年，卻仍未改善專幼活動空間，不僅室內場地不合格，連戶外空間溜滑梯也多數未合格，現有的公幼環境反而未受關注。

全市公立專設幼兒園有十四園，共四十個分班據點，相當於四十間公立附設幼兒園，總收托人數達到二五七七名幼兒，可是專設幼兒園師資補足牛步化，仍只有廿二位正式教師，僅占總編制人數（一百七十六名）十二％，在號稱「台南經驗」的本地，竟九成是不穩定人力，甚至有多位約聘教保人員，即使已考取教師證，也只能領廿二Ｋ最低薪資。