〈南部〉警、消勤務繁重加給 高市納明年預算

2018-05-19

額度未定 每月最高8435元

〔記者王榮祥／高雄報導〕昨天是高市議會總質詢最後一天，代理市長許立明表示，為回應民意，市府明年度預算將納入警察與消防勤務繁重加給，也視將整體財務狀況，不排除提前於今年下半年發出，發放額度還需研議。

基層員警指出，勤務繁重加給是以勤務加給每月八四三五元為基準，台北補助百分百、亦即每月繁重加給八四三五元，其他縣市根據財政、勤務繁重情況，再以不同等級分局的勤務內容，規劃四成至九成不等比例發放。

高市議員張勝富昨在總質詢時為基層警、消發聲，他認為警察、消防工作辛苦且危險性高，市府應參考台北、桃園等地作法，編列警、消勤務繁重加給，而藍綠不分黨派議員在連續幾個會期中，都曾提出這項建議。

許立明答詢時明確指出，市府已決定編列明年度總預算時，將納入警、消勤務繁重加給，且不排除視財政狀況，今年下半年提前發出。

他表示，市府在議會下個會期（今年九月）前需提報明年度總預算，近期就要開始籌編，粗估警、消勤務繁重加給共需六億元，實際發放額度未定。

許立明籲中央統一額度

他也再次呼籲中央主管機關，加給部分應統一律訂標準，別讓地方因加給額度不同造成競逐。

許立明強調，市府有義務照顧辛苦的警察同仁與打火弟兄，而早在前幾次會期，不分藍綠就有許多議員建議編列繁重加給，市府審慎評估後，決定在編列明年度預算時納入警消勤務繁重加給項目與額度。