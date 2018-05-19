〈台北都會〉中山橋「屍塊」躺16年 市府也無解

2018-05-19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市中山橋（明治橋）在二○○一年納莉颱風肆虐後，隔年在前市長馬英九任內拆成四三五個石塊。市議員顏聖冠昨在市議會工務部門質詢時不滿指出，中山橋的歷史意見重大，雖已登錄為歷史建物，卻淪為「屍塊」，一放就是十六年，在市長柯文哲上任三年多至今，重組毫無進展，要求市府捍衛古蹟重現。但都市發展局、水利處至文化局，皆無法保證中山橋可重組。

顏聖冠指出，中山橋被拆成石塊後，至今仍躺在舊再春泳池不見天日，雖受到文資團體或文化局高度關心，當初也決議未來會重現風華，但歷經三任市長、十六年來市府對於中山橋的規劃始終看不見，希望市府能有具體答覆。

都發局長林洲民表示，中山橋當初是被垂直切割，要重組很不理想，工程上得耗費很大的代價，也曾討論過部分重組、部分放於遺址公園的方案，但討論過十六個地點都不合適，且文資團體意見兩極。

水利處長陳郭正也說，當年納莉颱風後，為了防洪才會拆掉中山橋，但要重組的話，不能離原址太遠，曾討論過圓山等地點，但橋的量體太大，如果想在河道上重組，會受到水利法限制，所以地點始終是最大難題。

文化局回應，中山橋的後續規劃，五月八日剛發包再利用計畫案，打算交給民間團體一年內研究活化方案，預計六月六日決標，討論結束後府內會再開會決議，但在此之前，並沒有辦法保證中山橋一定能重現。顏聖冠則酸，到時候說不定市長已經換人，又要換別人來處理。