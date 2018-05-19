〈台北都會〉公幼教師甄選 錄取率僅3.8%

2018-05-19

薪資4萬2千元 1804人擠破頭

〔記者蔡亞樺／台北報導〕搶破頭！一○七學年度公立幼兒園教師聯合甄選釋出七十個名額，上月底報名截止，教育局統計多達一八○四人報名，初試錄取二一○人、初試錄取率約十一％，通過筆試後經正式錄取，錄取率更低僅三．八％；教保員今年同樣提供七十個缺額，六月十三至十五日開放報名，教育局估計，報名狀況與教師一樣熱烈。

曾停辦五年的公幼教師聯合甄選一○○學年度恢復辦理，專責照顧教導三至五歲幼兒，大學畢業的起薪約四萬兩千元，比起一般私幼教師月薪待遇約三萬至三萬五千元，相對優渥且有保障，因此年年報名動輒兩、三千人，教育局分析，因為經濟景氣未有起色，民眾還是希望尋求穩定的工作。

教育局日前公告簡章，完成報名程序者有一八○四人，初試筆試分別有建安、明湖、興雅及中山國小四考場，教育局表示，筆試於五月廿日舉行，考生所屬考區，將於今日下午三點至五點於各市區門首公告，並同步開放看考場。

教保員70個缺額 下個月報名

教育局提醒，考科分別為「幼教專業知能一」及「幼教專業知能二」，均採選擇題型，考生務必攜帶身分證正本、貼有三個月內兩吋證件照的准考證，以及2B鉛筆入場，初試錄取名單於五月廿三日晚間七點公告。

負責兩歲專班幼兒的教保員，一○七學年度第一學期公立幼兒園契約進用教保員甄選，初試於六月十三至十五日報名，七月辦理初試（筆試）。教育局科長吳文誌表示，今年公幼二歲專班增至卅四班，因此招考教保員名額達七十名，是近年新高，以初試總成績高低錄取參加複試。

教育局表示，一律採取網路報名，可至http://assistant.tmps.tp.edu.tw登錄報名。初試試題皆為選擇題，考科分為「幼兒發展與教保概論」及「幼兒教保活動設計」，成績各佔五十％。錄取名單於七月四日晚上七點於網站公告，詳細內容可至台北市政府教育局網站 （http://www.edunet.taipei.gov.tw/）查詢。