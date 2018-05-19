〈台北都會〉一年只編96萬預算 老屋健檢挨批做半套

2018-05-19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市三十年以上老屋高達六十二萬戶，市政府雖實施老屋健檢多年，但市議員王鴻薇批評，柯市府的老屋健檢「弄得半死不活」，且檢查完就沒有後續動作，政策只是做半套。建築管理處長張明森回應，不論補強或重建其實都有補助或誘因，但困難還是在整合住戶，今年六月將成立危老服務團，會進場跟住戶說明，協助整合。

王鴻薇表示，全台北市屋齡三十年以上的老屋還有五十七萬多戶沒健檢，全部健檢約需一．五二億元，今年度卻只有編九十六萬元，只能檢查三十戶，質疑市府對危老建築是不是擺爛。

王鴻薇更指出，老屋健檢從二○一三年就開始，到今年只有一○七八件老屋做過健檢，但耐震能力恐有疑慮有三九六件、確實有疑慮有七十一件，如果碰上震度五級以上地震，這些老屋恐自身難保，但健檢完要花錢補強得花上百萬元，民眾在意的是能補助多少，結果市府沒有強制要求補強，也不列管，都是做半套。

張明森表示，對於老屋健檢的處理，未來會結合中央的危老條例，向中央爭取五百萬元預算，改以「快篩」方式，由政府主動替老屋做檢查。

張明森事後補充，快篩後若認定老屋有結構建築軟弱狀況，會建議進一步初評或詳評，配合中央還在修訂的公安申報辦法，若不做初評或詳評將會開罰。

張明森也說，健檢完的後續動作，整合才是最大問題，結構有問題可以選擇補強或重建（都更）兩種途徑，補強每年有一千萬元以下補助四十五％的工程費，但一旦要補強鋼板或牆柱，因為會破壞原本的房屋、景觀，所以怎麼樣都會有住戶反對，這就是整合的難度。