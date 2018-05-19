〈台北都會〉送菜挨告 吳音寧︰合情合理合法 無圖利

2018-05-19

花公帑將蔬果殘貨送家鄉社福

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧遭民眾告發，指控用公帑將蔬果殘貨送自家彰化社福團體，涉及貪污治罪條例，台北地檢署本週已分他字案進行調查，吳音寧昨下午開記者會稱一切合情合理合法，並無圖利之嫌；另外，北農昨也開董事會，討論有關退休撫卹金不足及北農多聘三十一人的提案，會中北農董事、全國農會總幹事張永成與北農董事長、副市長陳景峻皆認為多聘人又會增加開銷，要求北農好好研議。

民眾告發 地檢署分他字案調查

由於彰化縣溪州鄉長黃盛祿是吳音寧的表哥，外界質疑吳花公帑買菜送自家鄉親有圖利之嫌，民眾日前向台北地檢署告發，指控吳音寧涉及貪污治罪條例，台北地檢署本週已分他字案調查，近期將向北農及台北市市場處等單位調閱相關資料，不排除傳喚吳音寧到庭說明。

對此，吳音寧說，當下情況很緊急，需在兩小時內將蔬菜送出，當時剛好有回頭車願意運送；吳也強調，在過程中她並沒有打給黃盛祿，黃事前也不知情，整件事並無圖利問題。

針對連日風波，吳音寧昨強調事情合情合理合法，並稱北農是官股未過半的民間公司，並非公務機關，業務推廣費的運用皆符合公司規定。吳音寧表示，雖引起風波，但北農會將這件事情制度化，以後如再遇這種情形發生就可制度化的處理。

此外，北農昨也召開董事會，討論有關退休撫卹金不足的問題，以及北農多聘三十一人的提案，但北農董事、全國農會總幹事張永成表示，退休撫卹金缺口這麼大，人事費用夠嗎？就連陳景峻會後都坦言，人事經費增加好幾千萬會有問題，錢從哪裡來？

至於勞退準備金，陳景峻說，會中張永成提議，年終獎金不要發這麼多，用來修補勞退準備金的金額，已請北農針對這部分研議。