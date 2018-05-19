〈台北都會〉不靠綠 柯早已準備走自己的路

2018-05-19

記者蕭婷方／新聞分析

和綠分手後，台北市長柯文哲昨天在斯文里整宅第三期拆除典禮致詞時數度哽咽，不過細觀市府去年起就組成政策行銷團隊，積極安排基層拜訪行程與爭取各團體邀請市長演講，顯示柯早已準備走自己的路。

柯在二○一四年選戰，高度仰賴民進黨幕僚林錦昌團隊做議題包裝與選戰行銷，柯上任一年民調大跌時，也曾向林錦昌求助，但當柯一路從前瞻計畫、花媽舉債、北農人事案罵到拔管白癡說後，柯其實早已不把民進黨放在眼裡，並同時對內、對外布局選戰。

組政策行銷團隊 安排基層拜訪與演講

自二○一七年中開始，便不再以市府觀傳局或媒體事務組掌管柯行銷，在十一樓另組「政策行銷小組會議」，先是將各局處的媒體聯絡人過濾一次，逐一做忠誠度測試，將「有問題的換掉」，由柯與蔡壁如親自召開會議，確認政策行銷步驟與方向，並跳過局長，直接溝通聯絡人執行。

此外，柯也將選戰幕僚邱昱凱以公民參與委員會委員身分召回身旁，主打網路行銷戰，上網紅節目、找年輕人掃街做網路宣傳、上班做網路直播等，同時也掌控大批網軍幫柯丟風向、測水溫、引導議題。

對外，柯採游擊戰，除在各黨議員間挑人提供資源、集結柯友陣線外，市長辦公室更主動詢問各種社團、企業是否有意願「邀請市長」演講；安排基層活動也有潛規則，就有官員私下抱怨，「人要多，蔡壁如才願意排進行程」，目的在營造柯受民眾擁戴的親民形象。

親柯人士表示，柯文哲分析選情時最常說，「只要抓到中間淺藍淺綠我就最大，中間值只要有五十％，藍綠就可以去休息了。」