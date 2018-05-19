〈台北都會〉達成不到3趴 新北包租代管成效差

2018-05-19

目標2200戶 目前只成功57件

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有高達十一萬餘戶空屋，內政部營建署推動社會住宅包租代管計畫，希望釋出閒置空屋，協助經濟弱勢者租屋，中央補助新北市政府五．八億元，協辦兩千兩百戶，但今年一月以來，僅成功媒合五十七件，達成率約二．六％，執行成效不如預期。城鄉發展局表示，房東考量報稅問題意願不高，新北已修法提供稅負優惠，以提高誘因。

通過審核案 房客多過房東

包租代管計畫分成包租與代租兩種類型，依據房客身分，提供市價五折至九折不等租金優惠，統計至五月十八日，媒合成功案共五十七件，其中包租二十一件、代租三十六件。通過資格審核的房客二三五件、房東一三八件，顯示市場需求大於供給。

城鄉局住宅發展科長鄭健志分析，包租代管政策內政部營建署擬試辦五年，部分房東擔心計畫結束後，優惠措施跟著消失，而多數房東本來就沒報稅，一旦參加計畫，相關資料必須公開，且月租金萬元以下才免繳所得稅，誘因不足；另外，物件必須是合法房屋，頂樓加蓋違建、工業宅等，都不符規定。

此外，房客有經濟條件限制，太高價房屋，房客租不起，加上有些人已領取租金補貼，會自行衡量哪個方案較有利；目前空餘屋態樣多為老屋或新成屋，參加包租代管可能性較低。

市議員陳科名表示，短時間內要改變房東觀念不容易，但同樣條件，台北市已成功媒合一百一十餘戶，新北市卻只有五十七戶，市府應從較有可能成案的行政區例如新莊、三重等找尋目標；另外，台北市正在修法，針對公益出租人的房屋稅減徵二十％、地價稅減徵八十％，新北市也訂定「興辦社宅及公益出租人房屋地價稅自治條例」，目前在議會審議，相信議會同仁會支持，讓包租代管配套措施更完善。

市府：稅負優惠提高誘因

鄭健志說，新北的自治條例提供房東稅負優惠，盼提高誘因，未來會加強宣導，向中央爭取更多優惠措施。依據自治條例，公益出租人的房屋稅與地價稅享有自用住宅稅率，房屋稅為一．二％，地價稅為千分之二。