〈北部〉賞花亂停車 台14甲2處擬劃禁停紅線

2018-05-19

上千人合歡山賞花 搶40車位

〔記者王峻祺／花蓮報導〕合歡山花季到來，玉山杜鵑花及台灣紅毛杜鵑花陸續綻放、美不勝收，每到週末假日湧入龐大賞花車潮，不僅瞬間「塞爆」停車場，逕停道路兩側的車輛也嚴重影響交通安全，花蓮警方多次接獲投訴，今年將在克難關、小風口等路段劃設禁止臨停紅線，遏止賞花「停車亂象」。

玉山杜鵑、紅毛杜鵑主要開在海拔三千一百公尺處，分別集中於合歡山小奇萊、合歡東峰、合歡主峰及石門山等四處景點，每逢花季平均一個週末假日，約吸引上千遊客上山賞花。均有健行步道可抵達的四處景點，深受遊客喜愛，因鄰近合歡山遊客服務中心，且有免費公廁，四十格車位的停車場經常「一位難求」；找不到車位的駕駛乾脆臨停路邊，嚴重影響原有道路利用率。

警屢獲投訴 會勘後決定整頓

花蓮縣警察局新城警分局今年自花季以來，陸續接獲十多起報案及投訴電話，指稱台十四甲線卅三公里合歡山遊客服務中心附近交通紊亂，還有民眾將車輛停在白線路邊，卻遭警方逕行舉發，遊興全失，憤而撥打花蓮縣政府一九九九專線陳情。

合歡派出所長林福長說明，約五百公尺長的車龍停在石門山停車場附近路邊，雖未停在紅線上，但龐大車體已占用半個車道，造成東行車輛得跨越雙黃線才能繞過，若遇上對向有車交會，即造成壅塞影響通行，警方才會依違反「道路交通管理處罰條例」拍照逕行舉發。

經與各單位會勘後做成決議，警方將從「台十四甲線卅三公里合歡山遊客中心前至卅四點五公里克難關」及「台十四甲線卅七公里北峰登山口至卅六點五公里小風口管理站」等二處路段，劃設禁止臨停紅線；近日先進行擺設反光錐、磨掉舊有白線及劃設紅線等工程，讓警方執法有據，遏止違規停車亂象。

新城分局長廖修鴻說，合歡山風景秀麗，受限山區腹地狹窄不利因素，常造成交通動線受阻，警方不得不實施強硬取締手段維持山區通暢，南投縣境武嶺於五月初開始劃設紅線，花蓮接續辦理，一起維持整個合歡山區的用路品質。